Ciudad Juárez— Aunque asegura que se siguen integrando las carpetas de investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha requerido un solo dato al Instituto Estatal Electoral (IEE) sobre las elecciones de Juárez.Esto a pesar de que tiene abiertas dos investigaciones por el actuar del presidente de la Asamblea Municipal Electoral en atención a la vista que dio en su sentencia el Tribunal Estatal Electoral el pasado 11 de agosto.El IEE inició ayer la destrucción de la papelería y material electoral sobrante del pasado proceso y aunque mantendrá bajo resguardo en sus bodegas centrales las actas utilizadas en la jornada a espera de que puedan ser requeridas por las autoridades investigadoras, hasta ahora eso no ha sucedido, se informó.El pasado 20 de agosto el vocero de la FGE, Carlos Huerta, indicó que se abrió una investigación por las irregularidades en las elecciones que involucran al titular de la AME, Víctor Edgar Villegas Baray, y su órgano superior vigilante, el Consejo Estatal del IEE.En la resolución del tribunal estatal que dio pie a que se dieran vistas tanto a la FGE como a la Fepade y al Instituto Nacional Electoral, se determinó que hubo errores durante la captura de las actas que pusieron en riesgo los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad en las elecciones.Aunque más tarde la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó que esas irregularidades fueran sistemáticas, es un hecho que detectó que hubo asignación errónea de votos, conteo irregular y fallas en los criterios que dieron un triunfo equivocado al abanderado de Morena, Javier González Mocken.Huerta informó la semana pasada que las investigaciones se siguen integrando, pero no hay más avances.El asunto también está en el Consejo General del INE, según dio a conocer recientemente Ever Haro, vocero de ese órgano electoral en Chihuahua.Ayer Alonso Bassanetti, quien preside la Comisión para el Seguimiento a las Actividades de Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización Electoral en el IEE, no descartó que las autoridades investigadoras puedan requerir en un momento dado las actas de esas elecciones.Por lo pronto, en una primera etapa, fueron diez toneladas con 280 kilogramos de papelería electoral, placas y material sobrante, que se llevaron de Talleres Gráficos a la Papelera de Chihuahua para su eliminación, informó el órgano electoral.Bassanetti Villalobos informó que en un principio se revisó que estuvieran intactos los sellos que se habían colocado en la bóveda de resguardo de la documentación.También se destruyeron las placas que habían sido utilizadas en el proceso electoral, mediante dos formas: una barrenándolas, y la otra cortándolas con una guillotina.Además se retiraron todas las boletas que se habían tenido que reimprimir, ya sea por modificaciones o por mandatos propios del Tribunal Electoral, derivados de las impugnaciones que se presentaron.Asimismo se retiró el material sobrante para posteriormente ser llevado para su destrucción en una tolva.El consejero destacó que ya se tiene almacenado el material que regresó de las diferentes asambleas, el cual se revisa para determinar qué cantidad puede reciclarse, y una vez que se concluya con esta selección se procederá a la destrucción de aquel material que no es reutilizable.

