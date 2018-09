A través de su página de Facebook, en el transcurso de un enlace en vivo mientras era cuestionado por diversos medios comunicativos, el gobernador Javier Corral mencionó que se espera que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador regrese a Chihuahua a finales de septiembre, luego de que éste cumpla con agenda en Sinaloa y Baja California.Lo anterior fue comentado durante el desfile del 16 de Septiembre en la ciudad de Chihuahua. Al finalizar éste, Corral Jurado habló con diversos medios de comunicación referente a diversos temas mientras alguno de sus colaboradores realizaba la transmisión por su página.A su vez, entre los comentarios del vídeo hubo quienes criticaron los costos de la fiesta que el mandatario realizó en el Palacio de Gobierno para festejar el día del a independencia de México. A la misma asistieron funcionarios de primer nivel del estado, y del Tribunal Superior de Justicia, así como diputados y empresarios.Corral Jurado mencionó: “Es una reunión muy modesta. Realmente no hay ni cena…Es una reunión donde nosotros invitamos a distintos liderazgos representativos de toda la comunidad. Hemos cuidado que no haya dispendios ni despilfarro. Hicimos un evento realmente muy, muy austero”.Lo anterior provocó el enojo de los usuarios como Luzy Dguez, quien mencionó “No hay dinero para medicamentos y usted se lo gasta en fiestas privadas (…) Austera qué burla (…) Y porqué gastó tanto ustedes muy a gusto con mobiliario de lujo y afuera como siempre las personas paradas y claro que muchas personas asisten y a que son escasos los espectáculos gratuitos para asistir en familia” (sic). Al mismo tiempo Francisco Cerón posteaba únicamente “jajajajajajajajajajajaja…”Previamente, el mandatorio posteó un video de aproximadamente un minuto en el cual habló sobre su primer entrenamiento para la Tercera Carrera de Liberación que se hará el 30 de septiembre en el municipio de Chihuahua. Dicha reproducción obtuvo comentarios como los del cibernauta Miguel Tena: “que bien! que bien!!! y la “inseguridad apa”? (sic).Manuel Eduardo Arzaga Miranda comentó “Ponte a trabajar necesitamos un gobernador no un atleta corral ocúpate del cargo público” (sic). A su vez, Jesús Chávez posteó “Y los desaparecidos qué. Ya se te olvido” (sic).Por su parte, Eden Ibaven mencionó “Un organizador de carreras que nos cuesta mucho $$$ y por último se llama gobernador…qué gran decepción este payaso” (sic). Ricardo Arras: “Y en el recorrido, de casualidad no se topó con la inseguridad?” (sic).

comentarios

