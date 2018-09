Pactan 2.5 mdp para 'caja chica'

Chihuahua— Además de que los diputados locales reciben sus dietas, apoyos de despensa, gastos para distrito, viáticos y otras percepciones, las fracciones parlamentarias y representaciones de partidos políticos se reparten cada mes una bolsa de casi 2.5 millones de pesos de manera discrecional, por mero acuerdo entre las bancadas y sin la necesidad de una comprobación.Según el acuerdo establecido por la Legislatura pasada, y que la actual ha mantenido, cada bancada y representación recibe 75 mil pesos al mes por cada uno de sus integrantes, informó Manuel Soledad Villanueva, director de Finanzas del Congreso del Estado.Es decir, que por los 33 congresistas se eroga un monto de dos millones 475 mil pesos, que representan únicamente un recibo para la Secretaría de Administración del Legislativo sin una comprobación como tal y su destino no está determinado.Ese gasto representa un presupuesto para 2018, de 29 millones 700 mil pesos, de los cuales 19.8 se aplicaron para los últimos ocho meses de la legislatura pasada, la cual finalizó el 31 de agosto, y quedan pendientes 9.9 millones para poder solventar ese acuerdo entre partidos para los últimos cuatro meses del año, los primeros de la actual legislatura.El informe publicado en el apartado de Transparencia del portal del Congreso del Estado, actualizado hasta el mes de junio de 2018, especifica los montos otorgados a cada una de las nueve fuerzas políticas representadas en la legislatura anterior.Esas cifras variarán a partir de septiembre por la conformación del nuevo Congreso y el número de diputados de cada bancada.Por ejemplo, hasta agosto, Acción Nacional recibía un millón 200 mil pesos mensuales como apoyo a la bancada, al ser 16 integrantes. Ahora, al tener 11 congresistas, recibirá 825 mil pesos cada mes. En cambio Morena, que tenía sólo dos miembros al término del período anterior, pasará de recibir 150 mil a 600 mil pesos cada mes.Un caso que llama la atención es el del PRI, con cuatro diputados locales, pero sólo tres adheridos formalmente en la bancada, esto les representa dejar de recibir 75 mil pesos mensuales como fracción parlamentaria y quedarse en 225 mil pesos.El problema del tricolor es que el diputado Jesús Velázquez, dirigente estatal de la CNC y legislador por el Distrito 22, con cabecera en Guachochi, no se ha adherido a la bancada por tener un recurso legal en contra de la designación de su compañera Rosa Isela Gaytán como coordinadora de ese grupo legislativo.El director de Finanzas del Congreso, Manuel Soledad, precisó que por el momento lo correspondiente a los 75 mil pesos relativos al diputado Velázquez, no se tienen contemplados, dado que el acuerdo de las coordinaciones parlamentarias es entregar ese recurso sólo a las bancadas y representaciones partidistas. Puntualizó, en caso de que Velázquez se mantenga fuera de la fracción priísta, y la Junta de Coordinación Parlamentaria acuerde entregarle el recurso, el área administrativa deberá hacerlo.Encuentro Social, que hasta agosto tenía sólo un representante y le tocaban 75 mil pesos mensuales por “apoyo parlamentario”, actualmente recibirá 300 mil pesos al contar con cuatro legisladores.El PT y MC que tenían sólo un diputado y ahora cuentan con dos integrantes cada uno.Caso contrario al del Partido Nueva Alianza, que tenía tres representantes y se quedó con uno solo, lo que le generará una disminución de 150 mil pesos. En una situación similar se encuentra el PVEM, al haber perdido una curul y quedarse también sólo con un miembro.Adicional a todo ese gasto, cada legislador recibe poco más de 90 mil pesos mensuales como salario y otros apoyos; los coordinadores reciben mayor sueldo, así como aquéllos que integran la mesa directiva del Congreso.PAN (11) $825,000Morena (8) $600,000PES (4) $300,000PRI (3) $225,000PT (2) $150,000MC (2) $150,000Panal (1) $75,000PVEM (1) $75,000Total $2,400,000**Pendiente de asignar el apoyo a un diputado

