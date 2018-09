Chihuahua— Los ataques en contra de elementos de la Policía Estatal, así como los bajos salarios que reciben han provocado que en los últimos días, por lo menos quince elementos de la corporación abandonaran las filas, y 12 cadetes de la Academia interrumpieron su preparación, ante la falta de garantías para ejercer su labor, informaron fuentes al interior de la corporación.Agentes, quienes pidieron reservar su identidad, comentaron las condiciones deplorables en las que se encuentran los elementos que son enviados al combate al crimen organizado, con pocos recursos, y en algunos casos, obligados a costear su gastos de hospedaje y alimentación mientras están destacamentados en poblaciones serranas.El salario base de un policía estatal es de 8 mil pesos mensuales más un bono federal de 6 mil pesos que se entrega cada veinte días, además, algunos elementos se ven en la necesidad de adquirir las municiones debido a que la corporación no cuenta con el parque suficiente.El sueldo inicial para un policía estatal recién egresado de la Academia ronda los 4 mil pesos quincenales, es decir 8 mil pesos mensuales, menos las deducciones que por ley se les aplica; además de esto, reciben un apoyo federal de 6 mil pesos cada veinte días, este apoyo es parejo para todos los elementos, lo que da un total de 14 mil pesos por mes.Por su parte un policía ministerial recibe una remuneración mensual de 14 mil pesos más una bonificación federal por 7 mil pesos, para un total de 21 mil pesos mensuales; salario que los propios elementos señalan como bajo, pues para la labor que realizan en la cual exponen su vida, dicen, no es suficiente.De igual modo, comentaron que cuentan con un seguro de vida de hasta 150 mil pesos, pero cuando un oficial es asesinado en cumplimiento de su deber, de ese monto se toman los gastos fúnebres, por lo que la cifra asegurada se ve reducida y el resto es entregado al beneficiario.Además, exponen que no existe, o no reciben una bonificación por ser asignados una región de alto riesgo, como la sierra de Chihuahua, en donde están municipios como Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo y otros de la zona noroeste, como Gómez Farías, Namiquipa e Ignacio Zaragoza, considerados como de los más violentos de la entidad.Únicamente a los agentes que fueron asignados a Madera, a raíz del conflicto ocurrido en la comunidad de Las Varas, se les entregó un bono de 2 mil pesos mensuales adicionales, siendo esto la única partida extraordinaria que se les ha entregado y sólo para unos cuantos.Cabe señalar que desde octubre del 2016, al 30 de agosto del presente año, en Chihuahua se han registrado más de 38 enfrentamientos entre policías estatales y grupos del crimen organizado que han cobrado la vida de 94 personas entre policías y civiles; mientras que en lo que va de la presente administración estatal, al menos 68 policías, entre municipales y estatales, han sido asesinados.Los hechos más recientes ocurrieron el pasado 6 de septiembre cuando cuatro policías perdieron la vida, dos de ellos calcinados debido a la explosión de una granada de fragmentación en San Juanito. Dos días después se registró un nuevo ataque rumbo a Basaeseachi; sin embargo, en ese hecho no se registraron bajas para la corporación.Los agentes sienten que no existen las condiciones necesarias para realizar su trabajo, “nuestras familias se quedan con el Jesús en la boca, cada vez que salimos a patrullar o nos mandan a la sierra”, expresó uno de los elementos.Comentan que ha habido casos en los que ellos mismos tienen que adquirir sus municiones y que un cartucho tienen un costo de hasta mil pesos en el caso del calibre .40, y hasta de mil 500 pesos para el fusil .308 con apenas 20 tiros útiles, esto debido a que la corporación no cuenta con el equipamiento necesario.Aseguran que Chihuahua es de los estados con el salario más bajo para policía estatales, siendo que es un estado con graves problemas de violencia y los esfuerzos de las autoridades para mejorar las condiciones de los agentes al momento de hacer su trabajo o para fomentar que más personas se enlisten en la academia es insuficiente.• Salario de 8 mil pesos mensuales• Pagan sus propios cartuchos y municiones• Sin bonificaciones al estar en zonas de alto riesgo

