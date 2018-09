Chihuahua— Luego de la agresión por disparos que sufrieron dos agentes municipales la noche del sábado, elementos de la Policía Municipal que acudieron en apoyo y se vieron obligados a repeler el fuego en dos ocasiones más, hirieron a un hombre de 47 años de edad y privaron de la vida a un civil, de quien en su momento las autoridades investigadoras darán a conocer sus datos generales.El herido responde al nombre de José Alfredo G. R., quien cuenta con un antecedente en la base de datos de Seguridad Pública Municipal presuntamente por delitos federales, motivo de una detención efectuada apenas el 17 de abril del presente año y se encuentra recibiendo atención médica en un hospital con la custodia respectiva de la misma forma que se procedió con los policías municipales, quienes son reportados como estables uno de ellos con lesión en una pierna y el segundo esperando la realización de estudios para determinar si hubiera alguna lesión interna grave, pues fue impactado en hombro y espalda.El incidente derivó de la atención que los dos oficiales darían a un reporte de una riña en las inmediaciones de la colonia Chihuahua 2000 y es el caso que al llegar a las calles Fedor Dostoievski y Sosa Vera observan un auto Chrysler 300 C blanco con placas ENB 2162, a cuyo guiador le piden se detenga para hacer una revisión y una vez abajo el conductor y otra persona protagonizan una pelea con uno de los policías y logran despojarlo de su arma, con la cual realizan algunos disparos ambos, sin embargo uno de ellos repele y hace que los probables agresores huyan en el auto.Al arribo de los refuerzos solicitados vía radio aparece nuevamente en auto involucrado y del interior realizan más disparos, repeliendo nuevamente los oficiales y protagonizando una persecución que terminó en las calles Monte Nogal y Monte Encino, donde los probables delincuentes abandonaron el auto 300 C con las puertas abiertas y las luces encendidas para ingresar a un domicilio donde una mujer de 24 años permitió el acceso, aunque al final fue detenida por seguridad al intentar obstaculizar labores de los oficiales.Un segundo detenido ileso responde al nombre de Jorge Ángel G. C, de 20 años de edad, mismo que quedara internado en la comandancia en espera de que el Juez Calificador determine lo procedente.Conforme al procedimiento jurídico, la Dirección de Seguridad Pública Municipal presentó ante la Fiscalía General del Estado a los elementos involucrados en el incidente para rendir su declaración, pues dicha instancia se encuentra realizando las investigaciones en base a los elementos de prueba que sus peritos establezcan.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.