'Pegarán' reformas a 44 delegaciones en Chihuahua

De avanzar una iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, desaparecerán las titularidades de 44 dependencias federales que operan en Chihuahua, más sus subrepresentaciones.Con la transición del Gobierno federal en la entidad se prevé, además, un recorte del 70 por ciento del personal de confianza y el ingreso a la nómina federal de quienes tengan historial de “lucha” dentro del partido Morena.Parte del contenido de esta propuesta de ley del presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue difundida por el periódico El Universal y confirmada por el diputado federal morenista por Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.La ley crearía, de acuerdo con lo publicado, también la figura de coordinadores regionales que en Chihuahua ocuparía el mismo entrevistado.De pasar la iniciativa en el Congreso dominado por mayoría morenista, Loera de la Rosa será quien coordine todos los programas de orden federal en la entidad.Antes de la entrada del nuevo régimen, a finales de septiembre iniciará el proceso de entrega recepción en las oficinas del Poder Ejecutivo ubicadas en Chihuahua.La transición se realizará en aduanas, bancos, comisiones, coordinaciones, institutos, fideicomisos, procuradurías y secretarías, de ese orden de Gobierno.La propuesta establece que se hará una revisión integral de las delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de dependencias y entidades de la administración pública federal.“Se propone la eliminación de la figura jurídica de las delegaciones y la subsistencia de las subdelegaciones que operan hasta el día de hoy, ambas (delegaciones y subdelegaciones) se convertirán en las oficinas de representación de las dependencias y entidades. Las subdelegaciones dependerán de la coordinación general únicamente para efectos de enlace entre las entidades y la autoridad central”, detalla el documento.Y también indica que “las dependencias y entidades de la administración pública federal tendrán que racionalizar su actuación para dar mejor atención a los problemas, aquellas delegaciones cuya presencia no se considere útil y resulte onerosa al presupuesto federal deberán ser eliminadas”.Loera de la Rosa apuntó que no se prevén despidos masivos, salvo el caso de los empleados de confianza.“El personal se va a respetar, el personal de base, el sindicalizado, el personal operativo se sostiene y las tareas específicas y los programas sustantivos”, afirmó.Indicó que vez que se hagan los recortes necesarios, los militantes de Morena van a ser tomados en cuenta para ser contratados, de acuerdo a la “lucha” que tengan dentro del partido.“Tiene que ver con los diagnósticos específicos que se obtengan, los espacios se van a fusionar, algunas tareas que están repetidas en las dependencias federales, las cuestiones administrativas todas tienen un delegado o las áreas de comunicación social”, dijo. “Todo eso se va a sintetizar”, agregó.“Sí tiene que haber (contratación de morenistas). El trabajo de los compañeros que han luchado por este cambio, pero esta es mi respuesta puntual: nuestro principio es que nosotros no vamos por puestos, ni vamos por cargos, nuestra lucha es por una transformación del país y por un verdadero cambio de régimen.“Sí se va a tomar en cuenta la militancia de Morena cuando tengamos los diagnósticos específicos, los compañeros que han luchado serán tomados en cuenta pero también tiene mucho que ver con la política de austeridad que nosotros vamos a estar implementando”, dijo.

