Derrocha Estado 235 millones en imagen

Chihuahua— La Coordinación de Comunicación Social (CCS) del Gobierno estatal ha comprometido el gasto de 235.5 millones de pesos en contratos sin licitar para la prestación de servicios de producción, publicidad oficial, distribución e impresión del semanario Cambio 16.Desde el inicio de la administración de Javier Corral Jurado hasta la fecha, la CCS ha firmado cientos de contratos con 110 proveedores por medio de la modalidad de adjudicación directa por montos que, en su mayoría, rebasan lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.El artículo 74 fracción I de la norma estatal dicta que en caso de que el costo del servicio por el que fue contratada una empresa sobrepase los 1 millones 59 mil 84 pesos, deberá llevarse a cabo un proceso de licitación pública.A pesar de la norma, el Gobierno declaró que se llevarían a cabo los procedimientos de adjudicación directa en varios contratos, ya que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios había emitido varios dictámenes de excepción que otorgaban la posibilidad de omitir la licitación pública.Según datos contenidos en el portal de transparencia en publicidad oficial de Gobierno del Estado, de los 235 millones 537 mil 669 pesos se desprendió el mayor gasto por publicidad oficial en la categoría de radio, con contratos que acumulan montos de hasta 93 millones 887 mil 776 pesos. La CCS y la mayoría de los proveedores armaron convenios sin llevar a cabo licitaciones públicas.Las empresas radiofónicas que más se beneficiaron de estos contratos por adjudicación directa para la prestación de servicios de publicidad gubernamental fueron: Nueva Era Radio de Cd. Juárez, que acumuló 9 millones 892 mil 543 pesos; Promotora de Radio de Chihuahua, con 9 millones 653 mil 950 pesos, y Promotora de la Frontera Norte, con 9 millones 388 mil 858 pesos, entre otras.El gasto que el Gobierno del Estado se comprometió a pagar por la categoría de publicidad en televisión fue de los más grandes, con 65 millones 208 mil 906 pesos. Diez fueron los proveedores que prestaron sus espacios para la transmisión de spots gubernamentales, cinco se sobrepasaron los montos establecidos en la Ley de Adquisiciones. Sin embargo, la CCS les otorgó contratos de forma directa.Canal 28, por medio de su razón social Unidad Corporativa de Televisión, S.A. de C.V. –la cual no cuenta con alguna concesión comercial otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel)–, ha firmado contratos que acumulan hasta la fecha los 21 millones 431 mil 970 pesos.Una de las empresas registradas de la televisora local, constituida con el nombre Sistema Regional de Televisión, posee un permiso de concesión de uso social otorgado por el Ifetel que le permite transmitir material cultural y educativo. Sin embargo, la Ley Federal de Telecomunicaciones dicta que las empresas con ese tipo de concesión no pueden obtener lucro dentro de sus actividades.No obstante, de todos los proveedores que han prestado sus servicios a la CCS, Canal 28 encabeza la tabla de beneficios.Los medios de comunicación más beneficiados dentro de la barra televisiva son TV Azteca, que acumuló 20.8 millones de pesos en venta de publicidad, y Televisa, que recibirá 17.8 millones de pesos en un solo contrato firmado con la CCS.En un informe especial sobre publicidad oficial, publicado en abril por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se establece que Chihuahua elaboró las asignaciones y contratos de publicidad oficial bajo los criterios de la Ley de Adquisiciones.Sin embargo se advirtió que en dicha norma no existe un apartado específico relacionado con la venta de espacios de publicidad con medios de comunicación.Las observaciones que la CNDH realizó al estado en materia de publicidad oficial concluyen en que los motivos por los cuales se llevan a cabo estas contrataciones directas ”no constituyen una justificación formal acorde a la normatividad” y fomenta la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.No todo es publicidad oficial, el titular de la CCS, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, ha otorgado contratos millonarios a varias empresas ajenas a la venta de espacios para propaganda gubernamental, como servicios de transporte, fletes e impresión del semanario oficial Cambio 16 y la producción de contenido para redes sociales y televisión en alta definición para el Gobierno chihuahuense.Estos convenios han sumado un monto de 51 millones 620 mil 56 pesos, mayor incluso que el gasto comprometido en contratos con medios de comunicación impresos, de 24 millones 820 mil 930 pesos.Una de las empresas fue Xtreme Sports, beneficiada directamente por Pinedo Cornejo debido a que su pareja sentimental, Abril Susana del Pilar Ruiz Licón, actualmente es empleada y cuñada del propietario de la empresa audiovisual, Efraín Alonso Maldonado Delgado, quien mantiene una relación amorosa con Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, quien a su vez funge como directora de Administración y Comunicación Social del Gobierno del Estado.Xtreme Sports, S. de R.L. de C.V. fue contratada sin licitación alguna para prestar servicios de producción y postproducción de contenido audiovisual por 4 millones 175 mil 996 pesos y para la elaboración del primer informe de gobierno del gobernador Javier Corral, cuyo costo fue de 800 mil 779 pesos.La empresa más beneficiada por este tipo de contratos ajenos a publicidad oficial fue el periódico sonorense El Imparcial, que a lo largo del año recibirá un total de 18 millones 25 mil 400 pesos por la impresión de un tiraje mínimo de 3 millones hasta un máximo de 7 millones de ejemplares del semanario Cambio 16. Todo sin licitar. (Miguel Chavarría / El Diario)Así se distribuye parte del gasto en publicidad sin licitarEn radio $93’887,776En televisión $65’208,906En impresos 24’820,930En total (Sumando a proveedores no detallados)$235’537,669

