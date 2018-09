Reprochan panistas derroche en fiesta

Chihuahua— Panistas reprocharon al gobernador Javier Corral Jurado el derroche que se hizo para la fiesta del Grito de Independencia que se realizó ayer en Palacio de Gobierno, en donde se contó con la asistencia de invitados especiales.Para la celebración, el recinto gubernamental lució una serie de arreglos y fue objeto de una transformación con mobiliario y adornos florales, así como la instalación de una megapantalla.Cuestionaron que para este tipo de eventos sí hay recursos pero no para la adquisición de medicamentos y equipamiento a la Policía Estatal y otras carencias que se tienen en la administración pública.En este sentido Alejandro Leyva Martínez, consejero político estatal del PAN, condenó el derroche y calificó la fiesta como una celebración digna del Castillo de Versalles en la época de los reyes Luis XIV y Luis XV, en la que el séquito del mandatario estatal disfrutó de la velada mexicana.Leyva Martínez dijo que recibió una invitación personalizada para asistir al evento, pero en congruencia con su postura no acudió, pues cuestionó que mientras no hay medicamentos en los hospitales del estado ni dinero para el sueldo y prestaciones de los maestros y los constantes señalamientos del mandatario sobre la crisis financiera del estado, pero que para fiestas frívolas sí hay dinero. “Para sus tertulias no hay austeridad que se interponga en su búsqueda de glamour a cargo del erario”, sentenció.En el mismo sentido se expresó Olga Ponce, quien formó parte de la comisión de selección del fiscal anticorrupción, quien en sus redes sociales posteó el siguiente texto: “Si no hay recursos (es decir que los impuestos que pagamos no alcanzan), para las necesidades de la comunidad no se debería realizar este dispendio”.“Además parece que seguimos en siglos pasados, eventos que hacen patente la distinción de clases (dentro del castillo la realeza cenando elegantemente, afuera los plebeyos comiendo un elote o unas papas con chile)”.Agregó: “El festejo de la independencia debe diseñarse a todos por igual porque ese debe ser el espíritu: igualdad para todos los mexicanos o cenan todos o no cena nadie”.