Mueren dos en derrumbe de mina de Palmarejo

Témoris, municipio de Guazapares— Miguel Ángel J. P. y Leobardo A. L. de 25 y 29 años, perdieron la vida la tarde del pasado jueves, luego de que se registrara un derrumbe al interior de la mina “Guadalupe” en Palmarejo, municipio de Chínipas.Compañeros narraron que el accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas.Las víctimas realizaban sus labores cuando sobrevino el hundimiento y cayeron a una profundidad aproximada de 15 metros junto con la maquinaria que utilizaban en ese momento. Los cuerpos fueron localizados dos horas después.Empleados de la minera dijeron que antes se habían hecho trabajos de perforación y exploración en un nivel más abajo al que se encontraban Miguel y Leobardo, pero no se revisaron las condiciones del nivel superior antes de que los dos hombres ingresaran con máquinas.“Fue una falla en las medidas de seguridad. Como regla cuando se hacen trabajos de exploración o se dinamita algo a profundidad, se tiene que revisar la parte que está arriba. Aquí no se hizo y ya vimos las consecuencias. La empresa estaba presionando para que se sacara más material y tenerlo de reserva en los patios”, dijeron.Señalaron que los accidentes han sido una constante en esta mina, algunos con consecuencias fatales y otros que han dejado secuelas graves a los afectados.La muerte de Miguel y Leobardo se da a 22 días de que se llevara a cabo un bloqueo en el acceso a la mina, por parte de los ejidatarios y sus familias, quienes reclaman a la empresa el cumplimiento de los acuerdos firmados para que se encargaran de prestar servicios a la misma y generar con ello, una mayor derrama económica en la región.Sin embargo, ejidatarios aseguran que la empresa ha incumplido en muchos sentidos.Los cuerpos de Miguel Ángel y Leobardo fueron velados ayer en casa de sus familiares en el poblado de Témoris, de donde ambos eran originarios. Decenas de personas se dieron cita en los domicilios de los jóvenes, uno en Témoris y otro en la ranchería denominada Guajipa, ubicada a unos kilómetros del lugar.La madre de Leobardo dijo que espera que la empresa no desampare a las dos niñas, de 9 y un año y medio de edad que dejó.Cristina Pérez, madre de Miguel Ángel, señaló que fue por terceras personas como se enteró de que había un desperfecto en el lugar, donde su hijo estaba trabajando y que por eso ocurrió el evento fatal.El conflicto existente entre la mina de Palmarejo y los ejidatarios de Guazapares persiste, ya que hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo conveniente para ambas partes, confirmaron ayer viernes los ejidatarios, luego de sostener una reunión con la contraparte.Dijeron que la empresa no ha querido ceder a ninguna de sus peticiones, por lo que analizan qué tipo de medidas tomarán en los próximos días en busca de encontrar una solución.

