Por considerar que desde el sector empresarial podrá hacer más por la educación, Pablo Cuarón termina hoy su paso por el servicio público a las 13:00 horas, cuando haga efectiva su renuncia como secretario de Educación en el Estado.Dos días previos a su salida oficial el aún servidor público viajó a la Ciudad de México para participar en un encuentro de autoridades educativas.El viaje fue a costo del Estado, pese a que él en lo personal ya no dará seguimiento a los compromisos signados.Cuarón Galindo acompañó al gobernador Javier Corral Jurado en la que fue su última gira de trabajo por Juárez como secretario de Educación y en entrevista con diversos medios de comunicación habló de los motivos de su renuncia.“Hoy es jueves y mañana viernes es oficialmente la entrega. Todavía andamos aquí trabajando con una agenda prevista. Ayer (miércoles) estuvimos en la Ciudad de México en la reunión nacional de las autoridades educativas en el país, ahora estamos aquí y el viernes estaré en Chihuahua firmando cosas, creo que entregaré a la una de la tarde en Palacio de Gobierno”, dijo.Cuestionado respecto a los motivos de su renuncia, que se atribuyó a la derogación de la Reforma Educativa que propusieron legisladores al Pleno del Congreso de la Unión, Cuarón Galindo dijo que la razón es mucho más amplia, al creer que “el cambio del entorno nacional va a afectar lógicamente a Chihuahua”.“Probablemente mi posición ahora es de estar defendiendo estos adelantos que tuvimos como país en lugar de decir ‘van a cambiar y ahora qué podemos hacer, cómo salimos adelante’, no, hay que combatirlo, hay que defenderlo, quitémosle los términos de Reforma Educativa, vamos a catalogarlo como pasos necesarios que el país tuvo que dar, porque están en juego los resultados del aprendizaje, de la formación de nuestros niños y la estabilidad de un conjunto de condiciones como es la educación”, afirmó.“Tenemos que salir adelante, no podemos volver a como estábamos, porque si volvemos a como estábamos este país pone en riesgo su futuro”, afirmó.¿Usted pidió su salida?, le preguntaron.“Es una serie de combinaciones en donde yo veo que ahora mi labor tiene que seguir siendo fuera de Gobierno, en la sociedad civil, en el lado empresarial para pugnar por las mejoras y que conservemos las cosas buenas que hemos hecho como país, no podemos regresar a como estábamos antes”, aseguró.Respecto a los pendientes que deja en la oficina que ocupó durante casi dos años, dijo que son muchísimos, porque hay planes y cosas que se están gestando.“Creo que hay muchísimo por hacer en Chihuahua, vamos muy bien y habrá pendientitos que queden pero siempre con la mejor intención de que se resuelva”, agregó.Antes de concluir la entrevista, Cuarón Galindo insistió en que es un retroceso lo que se está haciendo en el Congreso de la Unión con la Reforma Educativa.“De verdad no se puede entender cómo está que el (Poder) Legislativo está diciendo al (Poder) Ejecutivo ‘no cumplas la ley’, eso es inaudito”, aseveró.“Una cosa es que se derogue la ley y que se diga que no se va a hacer el proceso de reforma, eso es diferente, pero el hecho de que sobre una ley vigente no la cumplas, eso es inaudito”, expuso el empresario.Como se informó, el martes pasado a propuesta de una de sus legisladoras, la Cámara alta demandó al presidente Enrique Peña Nieto, al titular de la SEP, Otto Granados; al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a los gobiernos estatales, frenar la aplicación de ese mecanismo.El exhorto al ejecutivo es para impedir que se aplique la evaluación docente, programada entre el 3 y el 25 de noviembre y el proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros.‘Se tensionaron las cosas’“Se tensionaron las cosas porque había ordenamiento, y en el ordenamiento vienen ciertas tensiones donde la gente no está acostumbrada a hacer las cosas en un proceso”, refirió Cuarón.Dijo que lo que lo llevó a separarse del cargo fueron aspectos de carácter interno y externo.En lo interno o propio, dijo que requirió el tiempo para atender otras responsabilidades.En lo externo, “pues es una reorganización para tratar de optimizar todos los recursos y todo lo que se tiene que hacer”.Dijo que encontró diferencias y puntos de vista distintos durante su gestión, pero esas siempre las va a haber.Desde su perspectiva indicó que el modelo educativo en base a méritos, y no a relaciones políticas ni compdrazgos, tiene que funcionar.Aseguró que no hay renuencia de los maestros para sujetarse a una evaluación, pero el problema en sí son las casi 8 mil prestaciones con que cuenta el magisterio a nivel nacional, y eso “verdaderamente es un desorden inadministrable (sic)”.“Todo mundo (en el magisterio) quiere seguir trabajando como lo hacía hace 10 años, y si se les pone un hasta aquí se genera tensión… pero bueno, es por el bien de todos”, dijo.La expresión de Cuarón Galindo es coincidente con lo anunciado por el secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, respecto a la salida del gabinete del funcionario.Robles expuso que Cuarón había renunciado porque no estaba de acuerdo con la postura del Congreso de la Unión de tratar de revocar la Reforma Educativa.Agregó Robles que el hoy exfuncionario consideró que no era el escenario adecuado para la mejorar la calidad educativa y la transformación que México requiere en ese rubro, a la vez que descartó que su salida sea por irregularidades ocurridas durante su gestión.