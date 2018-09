Liberan a acusado de robo por falla de otro juez

Otro juez electo en el concurso de oposición realizado hace unas semanas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y quien actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público (MP), al parecer cometió un error durante una audiencia y esto provocó que un tribunal de control dictara auto de no vinculación a proceso a favor de una persona acusada de haber cometido un robo en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.El miércoles pasado el fiscal Dirceu Ismael Solís Mendoza omitió fundar y motivar una solicitud de vinculación a proceso que peticionó en contra de un hombre acusado de haber cometido un robo agravado, Christian Alejandro Garay Vidaña, por lo que el tribunal de control lo dejó en absoluta libertad.El pasado 30 de agosto, el fiscal y también juez electo Jesús Pérez Gallardo Alvarado fue retirado de una sala por una jueza de Control al determinar que no tenía los conocimientos necesarios para realizar una formulación de cargos.En la diligencia realizada el miércoles pasado en la décima segunda sala de la “Ciudad Judicial”, el representante social Solís Mendoza solicitó a un juez de Control ratificado que tuviera por reproducidos los datos de investigación que en una audiencia anterior le había dado a conocer, pero no aportó mayor información.Por lo que al resolver la petición, el resolutor fue enfático en señalar que al fiscal le faltó fundar y motivar su petición, es decir, enumerarle cuáles eran los datos de prueba que tenía para acreditar que se había cometido una conducta considerada como delito por la legislación vigente y que Garay Vidaña había participado.Así como exponer cuándo, dónde y cómo había sucedido el ilícito.El juzgador señaló que Solís Mendoza debía cumplir las exigencias del Artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).“…el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión”, señala el apartado 313 al que hizo referencia el juez.El robo del que fue acusado Garay Vidaña presuntamente sucedió el pasado 6 de abril en las instalaciones de la FGE Zona Norte ubicadas en eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, en la Unidad de Violencia Familiar en perjuicio de la agente del MP Perla Guadalupe Pérez González.De acuerdo con datos oficiales, ese día aproximadamente a las 12:30 horas Christian Alejandro Garay Vidaña tomó del bolso de mano de la fiscal Pérez González 4 mil 500 pesos, aprovechándose de la confianza que tenía para ingresar a los cubículos de la FGE Zona Norte.Sin embargo, el miércoles pasado el titular de un tribunal de control determinó que no se reunían los requisitos de ley para vincular a proceso a Garay, básicamente que no había dato de prueba para establecer que hubo un delito y la probabilidad de que el acusado lo cometió o participó en su comisión.Al concurso de oposición convocado por el Consejo de la Judicatura se registraron 507 abogados, de estos fueron elegidos 54 como jueces de primera instancia con carácter de definitivos y de acuerdo con el Consejo se seleccionaron los mejores después de un proceso que incluyó tres exámenes y una capacitación.El proceso generó inconformidad entre los funcionarios judiciales que contendieron por una plaza y quedaron fuera, varios de ellos consideraron que se trató de una “limpia” de jueces provisionales, que los parámetros para la evaluación psicométrica no fueron claros y no se reconoció la carrera judicial.También cuestionaron el hecho de que en la primera etapa se permitió avanzar a sustentantes que tenían calificaciones mínimas como 60, 61, 56, 55 y 53, y quedaron fuera abogados con calificaciones más altas.En materia penal tanto Dirceu Ismael Solís Mendoza como Jesús Pérez Gallardo Alvarado están en la lista de abogados seleccionados como jueces junto a otros tres agentes del MP, así como varios defensores públicos, dos jueces provisionales y dos funcionarios judiciales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.