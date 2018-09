Renuncia funcionario que detectó red de Pinedo

La Dirección Administrativa de la Secretaría de Hacienda había detectado hace meses irregularidades en las adjudicaciones y contratos de la Coordinación de Comunicación Social. Montos por encima del límite que marca la ley y tardanza en la entrega de documentación, además de omisiones de información, fueron halladas por Guillermo Luján, director del área.Fuentes del Gobierno estatal aseguraron que la publicación hecha por El Diario de la red de relaciones personales y de negocios al interior de la Coordinación de Comunicación Social derivó en la renuncia de Luján, quien el lunes por la mañana -tras la difusión de la investigación periodística-, manifestó su intención de salir de la administración pública.De acuerdo con las fuentes consultadas, que solicitaron no ser identificadas, desde inicios de este año Luján y otros integrantes de Hacienda estatal notaron algunas irregularidades de los contratos que la Coordinación de Comunicación Social otorgó a Xtreme Sports vía adjudicación directa.Además, refirieron, en más de una ocasión Luján Peña externó observaciones a la dependencia dirigida por Antonio Pinedo, entre otras cosas por entregar de forma tardía documentación relativa a las adjudicaciones.“Al director le preocupaba que era su firma la que iba en todos esos contratos, muchas veces les dijo que así no iban las cosas, que no era la manera de trabajar”, afirmó uno de los funcionarios consultados.“Fueron varias las veces que Luján en Hacienda le detuvo a Pinedo contratos, se pedía revisar todo una y otra vez, él había sido claro en que la mayoría de los contratos de Comunicación Social tenían que ser por licitación porque así lo marca la ley”, refirió otra de las fuentes.La documentación entregada por Pinedo y por la administradora de Comunicación Social Araly Cristina Licón a la Secretaría de Hacienda, en específico a Luján, tenía meses de retraso respecto a cuando habían sido firmados por ellos, situación señalada en varias ocasiones por el funcionario.Sin embargo, fue hasta el lunes cuando el funcionario avisó que se retiraría del gabinete.Luján Peña es uno de los panistas de Chihuahua con más tradición en el blanquiazul. Candidato a varios puestos de elección, legislador local y esposo de la exsenadora panista Sylvia Martínez Elizondo, Luján ha estado en labores políticas y partidistas desde 1983.

