Mientras mandos militares acusaron aquí a autoridades policíacas estatales de colusión con el crimen organizado, el nuevo alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, pidió remover al mando de la Comisión Estatal en aquella localidad debido a que teme por su vida.“… les dije que, por seguridad de un servidor, necesito que el comandante (Jorge Santos Borunda) se retire del municipio, ya que hemos estado, en meses anteriores, recibiendo ahí situaciones por parte de la gente de él, y pues yo no puedo arriesgar mi seguridad”, dijo Tena en entrevista con un medio local.La afirmación del edil ocurrió mientras en Juárez mandos militares insistieron ante empresarios locales en acusar al fiscal general del Estado, César Peniche, y al comisionado Óscar Aparicio, de que ellos operan para grupos criminales.Empresarios que asistieron a la última reunión privada que tuvieron esta semana aquí, indicaron que ante sus reclamos sobre el aumento de la violencia, los mandos militares aseguraron que no hay sinergia con el Estado.En la reunión quincenal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de este lunes estuvo presente el general de la Guarnición Militar, Fernando GómezSegún comentaron empresarios que pidieron no ser identificados, los mandos militares insistieron en la acusación contra Peniche y Aparicio, sobre que ambos funcionarios estatales operan para grupos criminales.El pasado lunes, el CCE recibió en su reunión quincenal a jefes del Ejército para promover la campaña de despistolización, sin embargo también tuvieron el encuentro para analizar la situación de inseguridad que se viven en la ciudad y resto del estado.“Se lo pedí ayer ya a Aparicio (Óscar Aparicio Avendaño, comisionado estatal de Seguridad), al comandante ayer le mandé un oficio donde le pedía que buscara lo más pronto posible su retiro del municipio (de Santos Borunda) y mandaran personal nuevo”, agregó.Tena Nevárez denunció la erogación de un cheque por 358 mil pesos por concepto de hospedaje, mismo que atribuyó al comandante Santos Borunda.Mencionó que en una plática que sostuvo con Aparicio Avendaño recibió la información de que los gastos de la estadía del Mando Único se pagan por el Gobierno del Estado, por lo que se dijo “existe la sospecha” de que dicho cheque no debió ser emitido.Informó que propuso que Juan Sagarnaga fuera el titular del Mando Único y Efrén Antonio Peñaflores Rodríguez como director administrativo.“Ayer se lo pedí por oficio, al mismo Aparicio, y en el mensaje me responde que a más tardar en esta semana queda finiquitado este asunto”, expresó.Tena Nevárez en entrevista dijo que recibió un oficio en el que se le está invitando a enviar su propuesta para hacerle pruebas de confiabilidad.Mencionó que Sagarnaga y Peñaflores Rodríguez están en espera de que los llame el fiscal para hacer sus exámenes.“Estoy seguro que los dos van a pasar sus exámenes. Sagarnaga, un joven médico de la ciudad y Efren Peña Flores, y claro que vamos a atender el llamado del fiscal”, señaló.Tena Nevárez dijo que necesita gente de su confianza.“Han venido altos mandos que inclusive hemos recibido amenazas por parte de ellos, como la fue el comandante Cortés, en su momento, y obviamente quien viniera sería gente que todavía tenía contacto con este comandante, y yo no quiero problemas, yo quiero gente de mi confianza, porque yo soy el responsable de esta gente”, expresó.Señaló que va a ser muy puntual en pedir que los altos mandos de aquí de la Policía municipal sea gente suya, gente que atienda las quejas de la ciudadanía.Dijo que ha habido muchas denuncias y la intención es parar estos abusos que se han dado.Insistió en que las propuestas están sobre la mesa, y esperan que les confirmen su asistencia en la ciudad de Chihuahua para los exámenes correspondientes.El nuevo presidente municipal fue cuestionado sobre si el Mando Único quedaría fuera del municipio de Cuauhtémoc.“Mire, una cosa es el Mando Único, y otra cosa es el destacamento de la Policía Estatal; el Mando Único teníamos dos elementos en Seguridad Pública, que finalmente le da a entender que Seguridad Pública hacía el trabajo, entonces no necesitamos estar pagando dos sueldos extras, de aproximadamente 70 mil pesos porque también tenían el operativo y tenían el que está dentro de las oficinas”, expresó.Dijo que aparte erogaban una cantidad muy fuerte para pagar el hotel de los estatales, y él no puede hacer eso porque no dejaron dinero en caja y no puede seguir pagando.“Y aunque hayan dejado dinero, no puedo seguir pagando para pagar a la Policía estatal. Ahí se debe hacer cargo el comisionado, que aunque me informó éste que ellos pagaban todo y aquí nos encontramos que al cuarto para las 12 se soltó un cheque de 358 mil pesos para el hotel de los estatales. Obvio se me hizo raro, pero estamos investigando”, señaló.Indicó que por información del mismo presidente saliente, quien le llamó para decirle que ellos tenían un convenio donde la presidencia municipal pagaba algunos de los gastos de los agentes estatales.“Entonces no tenemos por qué pagar. Tengo la información de que el último cheque fue unos minutos antes de cerrar la caja, el viernes pasado fue de 358 mil pesos, lo que no tengo información es si eso se hacía cada mes”, declaró.“Fui a pasar lista tanto a la Policía municipal como a Tránsito, y ahí les dije que por seguridad de un servidor necesito que el comandante (Santos Borunda) se retire del municipio, ya que hemos estado, en meses anteriores, recibiendo ahí situaciones por parte de la gente de él, y pues yo no puedo arriesgar mi seguridad”, expresó. (El Diario)