'Ocultan' dependencias salarios y directorios

La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría General de Gobierno incumplen con brindar la información sobre remuneraciones, directorio, contrataciones y procedimientos de licitación que por ley están obligados a transparentar.Una revisión hecha por El Diario a los sistemas de transparencia de esas tres dependencias –responsables de vigilar el desempeño de los servidores públicos y de prevenir la comisión de delitos– muestra que, cuando no han sido completamente omisas en brindar la información, ésta no se encuentra actualizada o bien, es imprecisa.La Fiscalía General del Estado, por ejemplo, mantiene sin datos para 2018 todo lo relativo a las remuneraciones, compensaciones y bonos recibidos por sus empleados; tampoco existe información sobre los procedimientos de adjudicación directa, licitación, contratos, concesiones o permisos celebrados en este año.Mientras que la Secretaría de la Función Pública, encargada de temas de fiscalización, vigilancia y verificación del desempeño de los servidores públicos, no cuenta con información financiera sobre el presupuesto asignado, con las remuneraciones correspondientes al segundo semestre de 2018 ni con el directorio del primer semestre.La información disponible de la SFP presenta, además, incongruencias, pues de acuerdo con los datos de obligaciones de transparencia disponibles en su página de Internet, en el directorio correspondiente al periodo de abril a junio de este año, la dependencia tenía solamente 34 empleados; sin embargo en las remuneraciones de enero a marzo, también de 2018, se contabilizaron más de 120 personas laborando en la instancia.Otros datos que la SFP ha ocultado son correspondientes a la información financiera sobre el presupuesto asignado, o sea, las erogaciones realizadas durante 2018 respecto a los recursos etiquetados para la dependencia en el Presupuesto de Egresos.En el mismo rubro de opacidad está la Secretaría General de Gobierno, que no ha actualizado las remuneraciones y que en las fracciones relativas al directorio de servidores públicos y de gastos de representación mantiene información únicamente del primer trimestre del año.La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado establece en su artículo 77 que los sujetos obligados (como las secretarías del Ejecutivo) deben cumplir con 48 fracciones de información, cada una referida a temas específicos que abarcan desde la estructura orgánica hasta el inventario de bienes, erogaciones, donaciones, contratos, condiciones laborales, remuneraciones, estadísticas y cumplimiento de sus metas, entre otros indicadores.En el ordenamiento se establece que de forma trimestral los sujetos obligados deben actualizar la información, so pena de ser sancionados.El 13 de agosto, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), inició la verificación de cumplimiento de las obligaciones de transparencia.Se trata de la primera revisión que tendrá efectos vinculantes como sanciones, infracciones y amonestaciones para las instituciones que no cumplan con el ordenamiento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.