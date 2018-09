Chihuahua.- La familia del doctor Blas Juan Godínez Ortega por el momento no contempla abandonar el estado, ni solicitar asilo político en el extranjero y permanece a la espera de la evolución médica que pueda presentar, luego del atentado que sufrió el pasado viernes y que lo mantiene en un coma inducido.Así lo informó Raudel Hermosillo, funcionario municipal de Gómez Farías, y quien está facultado para hablar del caso. Añadió que los familiares del doctor tienen asignada seguridad por parte del Estado.Señaló que por el momento el único interés de la familia es que el doctor Godínez Ortega se recupere y pueda sobreponerse al atentado que sufrió el pasado viernes y que le impidió asumir la presidencia municipal de Gómez Farías, cargo para el que fue electo el pasado primero de julio.Comentó que no hay intenciones de los familiares de huir de la región y solicitar asilo político, a pesar de las agresiones que ha sufrido, pues el 8 de noviembre del 2017, el padre del médico, el también doctor Blas Godínez, fue levantado por un grupo armado y hasta el momento no se tienen datos de su paradero, mientras que el pasado viernes, su hijo sufrió un atentado que lo mantiene debatiéndose entre la vida y la muerte.Agregó que los familiares que lo acompañan en el hospital están debidamente resguardos por elementos de la policía estatal y sus hermanos que se desplazan constantemente también son custodiados, ante el temor de que se pueda presentar un ataque en su contra.Raudel Hermosillo manifestó que actualmente en el poblado de Gómez Farías se vive un ambiente tenso, pues hay consternación de los pobladores por el ataque en contra del galeno, quien es una persona querida y respetada y muy conocida entre la población, por lo que se siente el ambiente enrarecido.

