Amparan a Hacienda contra supuesto peculado de 'La Coneja'

Un juez federal concedió un amparo a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua en el que la reconoció como víctima del supuesto peculado cometido por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, durante la administración del ex gobernador César Duarte, publicó El Universal.El juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, Erik Zalbagoitia, ordenó dejar sin efectos el acuerdo del 4 de mayo por el que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, determinó que el delito supuestamente cometido por Gutiérrez es de orden federal.Antonio Collado, abogado del priísta, afirmó estar sorprendido por la decisión del juez de amparo en el expediente 379/2018, pues afirmó que desde mayo pasado, el juez de control no reconoció la personalidad de víctima a la Secretaría de Hacienda local.Con el amparo otorgado a la dependencia estatal, se deberá realizar una nueva audiencia en la causa penal 24/2018, misma que la semana pasada fue sobreseida debido a que la Procuraduría General de la República no contaba con datos de prueba suficientes contra Gutiérrez.“La decisión del juez de amparo, resulta sumamente preocupante ya que desconoce el punto central de otra determinación: la emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2018, en el que se sostuvo que los recursos económicos investigados en la causa 24/2018, eran de naturaleza federal y, por tanto, la Federación se constituyó en víctima del posible ilícito de peculado que se atribuyó a Gutiérrez, proceso penal en que actualmente se decretó el sobreseimiento ante la no acusación de PGR”, explicó.Collado enfatizó que la resolución del juez Zalbagoitia permite que bajo una mera aseveración de la Secretaría de Chihuahua se reponga un procedimiento penal concluido por petición de la autoridad ministerial, a pesar de que esa entidad federativa no tiene personalidad alguna en el mismo.“Llama igualmente la atención de la comunidad jurídica, el criterio que sostuvo Zalbagoitia al resolver el fondo en un expediente distinto (AI 660/2017), promovido por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Chihuahua contra un acuerdo del juez de Control del Reclusorio Norte que le desconoció personalidad como víctima y por tanto, como parte en la causa penal 24/2018.“Expediente en el que de manera destacada el juez Federal señaló que la quejosa no interpuso recurso ordinario contra la audiencia de 4 de mayo de 2018 en el plazo legal correspondiente, por lo que la consintió tácitamente, lo que en su consideración actualizó la causal de improcedencia consistente en que el acto reclamado derive de otro consentido, precisamente el que fue materia del amparo 739/2018, audiencia de 4 de mayo de 2018”, indicó Collado.El abogado apuntó que la Consejería Jurídica de Chihuahua apeló el sobreseimiento ordenado por el juez de Control en la causa 24/2018, a pesar de que carece de personalidad alguna.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.