Chihuahua— Un juez de Control local revocó la prisión preventiva a Alejandro Gutiérrez (a) La Coneja y le impuso como medida cautelar un brazalete en la pierna, una fianza de un millón de pesos y la prohibición de salir de la ciudad.El fallo corresponde al proceso que se le sigue en el fuero común por el presunto desvío de 1.7 millones de pesos, sin embargo, el político priista seguirá en prisión porque el caso federal de los 250 millones de pesos no ha quedado resuelto.El político priista depositó el martes un millón de pesos a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, como garantía económica que le otorga la libertad condicional en el proceso que se le sigue por el presunto desvío de un millón 740 mil pesos en la pasada administración.En la audiencia del pasado martes en la sala tres del Centro de Justicia, el juez de Control Eduardo Alexis Ornelas le retiró la prisión preventiva sobre esa segunda causa y le impuso varias medidas cautelares para poder enfrentar el proceso en libertad.Entre las condicionantes está el pago de la garantía económica en un plazo no mayor a 24 horas, lo que la familia del procesado cumplió con el depósito correspondiente.La modificación de la medida cautelar fue en acatamiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa.De obtener nuevamente un fallo a favor de parte del Tribunal Colegiado que atiende la inconformidad contra el amparo del Gobierno estatal en torno al supuesto desvío de 250 millones de pesos, Alejandro Gutiérrez obtendría la libertad condicional pero con la restricción de no salir de la ciudad de Chihuahua, salvo en acatamiento de diligencias del Tribunal Federal.Alexis Ornelas también resolvió que el político –ligado al círculo del exdirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones– deberá residir en esta localidad mientras enfrenta el segundo proceso penal, es decir, en un domicilio que su esposa Diana Gómez rentó en el fraccionamiento Cima de La Cantera desde diciembre del año pasado, cuando se trasladó a esta ciudad por la detención de su esposo, ocurrida el 21 de diciembre de 2017 en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

