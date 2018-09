En los primeros siete meses del año la Fiscalía General del Estado recibió 529 denuncias por delitos cometidos por servidores públicos.En Ciudad Juárez, que concentra el grueso de las querellas, se han judicializado 14 casos, y sólo se han dado dos sentencias por este delito.Lo anterior de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y de la Fiscalía Zona Norte.Alejandro Ruvalcaba, vocero de la Fiscalía Zona Norte, informó que los casos denunciados involucran a funcionarios, desde policías municipales, hasta de primero y segundo nivel que pertenecen al Ayuntamiento de Juárez y a diferentes estancias del Estado.Las cifras excluyen a los elementos de Fiscalía porque los casos en esa dependencia se investigan por un órgano interno, dijo.El resto de los expedientes se encuentra bajo investigación en esta ciudad y se calculan en 400 denuncias, según la cifra oficial.El SNSP precisa que a nivel estatal, en enero se presentaron 58 denuncias, febrero tuvo 82; marzo, 75; abril, 94; mayo, 81; junio, 55 y julio, 84.El mes de agosto no está cuantificado aún en la cifra oficial de los delitos cometidos por servidores públicos.La Unidad de Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía informó que el pasado mes de enero presentó ante un juez a dos elementos ministeriales detenidos, que pertenecen a la unidad que se encarga de investigar los delitos cometidos por servidores públicos.Según archivos periodísticos, se trata de los agentes Julio Ezequiel Peinado Gutiérrez y Eduardo Arredondo Olivas, quienes ya están vinculados a proceso por el delito de cohecho.Incluso el juez que los vinculó a proceso, Lorenzo Villar Chavarría, les dijo durante la audiencia que eran unos corruptos, porque su trabajo era vigilar que los servidores públicos no cometieran actos de corrupción.Los dos oficiales están señalados de exigir 4 mil pesos de ‘mordida’ a un locutor para no llevárselo detenido.Las investigaciones contra estos elementos fueron dirigidas en su momento por Dan Gerardo Fonseca Torres, jefe de Asuntos Internos asesinado el pasado 9 de agosto en medio de otras indagatorias que hacía para detener la corrupción.Al menos en esta ciudad no se encontraron archivos de prensa donde un funcionario de alto nivel fuera sancionado penalmente por incurrir en algún delito.

