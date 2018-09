Chihuahua— “Demostraré a la ciudadanía el tamaño de la falsedad que me llevó a estar en prisión casi nueve meses”, afirmó ayer el exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en entrevista telefónica concedida horas después de que le fuera permutada la prisión preventiva en el juicio que enfrenta en el estado por el presunto peculado de 1.7 millones de pesos.Desde el Cereso de Aquiles Serdán, donde espera se dirima la controversia jurídica por la segunda causa de carácter federal, sobre la que ya pesa un sobreseimiento pero también un amparo concedido a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua para que se debata el carácter de víctima en la causal penal 24/2018, el político priista afirmó que acatará la resolución del juez que le obliga a permanecer en la ciudad.“Seguiremos todo el camino, todo el proceso paso a paso porque igual de importante para mí es salir de prisión que aclarar perfectamente mi inocencia, porque no existe una sola evidencia real de mi participación en lo que ellos (el Gobierno del Estado) señalan”, dijo.El coahuilense rechazó también los argumentos esgrimidos por la Fiscalía que hacían referencia a que puesto en libertad condicional existe el riesgo de que se de a la fuga.“Es absolutamente falso que pretenda sustraerme de la justicia, al contrario, lo que quiero es que se haga justicia, y voy a demostrar vía de la ley, no con desplegados, no con otro tipo de acciones”.Gutiérrez Gutiérrez, quien ingresó al Cereso el pasado 20 de diciembre en Coahuila, apuntó que desde el comienzo de su proceso el Estado no ha presentado una sola prueba, carpetas o documentaciones en su contra, “sólo los dichos de un probable delincuente protegido, recortes de periódicos o de las redes sociales en donde basaron una buena parte de su argumentos del día de hoy (en la audiencia)”, dijo.Cuestionado sobre los tiempos que debe aún aguardar en prisión conforme a la proyección de sus abogados, dijo que esperará con prudencia el desahogo del proceso, respetando el mandato judicial tanto del Estado como el de la Federación.Se refirió además a la nueva medida cautelar impuesta, misma que consideró adecuada al momento.“Pero me parezca o no, al final es la decisión del juez y la tengo que acatar, en respeto al derecho, como un elemento central de la convivencia social”, expresó y se dijo confiado de que el desarrollo del proceso el Ministerio Público no podrá encontrar un elemento en su contra.“No van a encontrar ningún elemento probatorio de mi participación en los hechos de que me acusan. Esto es fundamentalmente de carácter político. Cualquier juez puede ver la carpeta de manera objetiva y darse cuenta. ¿Cuál es mi participación? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Con quién hablé? ¿Cuáles son los elementos que tienen como para haberme imputado? Yo no he visto nada de eso… se gana con pruebas, no con discurso ni con desplegados”, sentenció.