Piden investigar los contratos

Chihuahua— El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, José Enríquez, declaró que existen los elementos suficientes para investigar la forma en que se dieron los contratos a la empresa Xtreme Sports por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado.Añadió que la administración de Javier Corral debería apegarse a sus principios de combatir la corrupción en todas sus áreas, ya que mientras dice perseguir la corrupción de exfuncionarios, no se investigan las acusaciones en contra de su personal.Agregó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que no se pueden hacer contrataciones de servicios cuando exista un conflicto de intereses, además de que el Gobierno Estatal tiene su Código de Ética, el cual debe ser respetado. Enfatizó que por el monto que fue contratado a la empresa se debió realizar una licitación para que no haya especulaciones respecto a si hubo favoritismos.Mencionó que la ley es clara al señalar en su artículo tercero: “Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.Recalcó que el hecho de que no haya una relación familiar entre los propietarios y empleados de la empresa con los funcionarios estatales, no implica estén libres de tener una responsabilidad, ya que se les está dando un beneficio directo.Añadió que la misma ley en el Capítulo II, “Principios y directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos” precisa que: los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.La Coparmex-Chihuahua se pronunció ayer porque la Secretaría de la Función Publica haga una investigación imparcial y dé una explicación clara y convincente al presunto caso de conflicto de intereses con el coordinador de Comunicación Social del Estado al adjudicar a una empresa de familiares contratos por 4.9 millones de pesos.Federico Baeza Mares, presidente del Centro Empresarial de Chihuahua, dijo que familiares de servidores públicos deben estar alejados de la proveeduría del gobierno, para evitar todo tipo de suspicacias y fomentar la transparencia y mejores prácticas.Observó que si derivado de la investigación que haga del caso difundido en medios de comunicación, se encuentra que hubo irregularidades, que se castigue, o en caso contrario, replegar esa exigencia.

