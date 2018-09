Ciudad Juárez— El Partido del Trabajo (PT) se quedó sin representación en el Ayuntamiento, luego de que Óscar Arturo Gallegos González, el único regidor de ese partido electo dentro de la coalición “Juntos Haremos Historia”, se deslindó de ese instituto el pasado domingo.La expulsión del edil está en proceso en la Comisión de Honor y Justicia del Comité estatal del partido político.Gallegos dijo que será regidor “popular” y explicó que será expulsado porque no quiso ceder su lugar a la familia Matus.“Ya no tengo mayor compromiso más que con el pueblo de Ciudad Juárez y a la postre es algo que deberíamos hacer todos los regidores, porque en el momento del proceso electoral sí eres candidato por un partido político, pero cuando ya entras en funciones eres representante de toda la ciudadanía”, manifestó.Gallegos afirmó que un día antes de las elecciones, dirigentes le dijeron que renunciara a su candidatura para dejarla a la familia Matus y a la familia Avitia.“Más que con una dirigencia de algún partido político, el compromiso que tengo es con la ciudad y con los juarenses, por eso me llamo regidor popular porque soy regidor del pueblo de Ciudad Juárez”, manifestó.Aseguró que desde los 18 años se registró como militante del PT, pero desde niño sus padres lo traían repartiendo volantes, haciendo pintas, cargando los botes de cal y de engrudo para pegar carteles del 1 de mayo.“Para mí es muy difícil que me expulsen de este organismo político, sin embargo pues yo estaba ahí por cuestiones ideológicas y mi interés último siempre ha sido ayudar al pueblo de Juárez”, manifestó.En el Ayuntamiento anterior el regidor del PT era Pedro Alberto Matus Peña, y en el trienio 2013-2016 estuvo Pedro Matus Hernández, padre de Pedro Alberto.Con la salida de Gallegos del PT, el Ayuntamiento 2018-2021 quedó integrado por seis fracciones políticas, de las que la mayoría son regidores independientes.Las otras bancadas son las de Morena, Partido Encuentro Social (PES), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM).

