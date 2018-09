Chihuahua— El coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Pinedo, aceptó que contrató vía adjudicación directa a la empresa Xtreme Sports, a la cual este año le pagaron casi cinco millones de pesos por servicios de grabación y producción de videos. Sin embargo, evadió detallar la relación familiar alrededor de esa contratación, que exhibe un conflicto de intereses.Una investigación periodística estableció ayer la relación directa entre la pareja sentimental de Pinedo, Abril Susana del Pilar Ruiz Licón, quien trabaja para la empresa Xtreme Sports, cuyo propietario, Efraín Alonso Maldonado Delgado, es esposo de su hermana Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, quien funge como directora de Administración de Comunicación Social.No obstante, Pinedo Cornejo declinó hacer comentarios al respecto, al señalar que “yo hablo de todo lo que es contratos, pero no de asuntos personales... es una canallada de El Diario... no es un asunto noticioso”.Justificó que la adjudicación directa se debió a la especialización de los servicios que ofrece Xtreme Sports, en cuanto a calidad y cobertura; asimismo, negó que existan irregularidades en los contratos.Al ser cuestionado sobre la relación familiar y el conflicto de intereses, el vocero lo minimizó y atribuyó al golpeteo de los medios de comunicación en contra del gobernador.“Es un ataque directo a la administración estatal de Javier Corral, de parte de los periódicos El Diario de Chihuahua y El Diario de Ciudad Juárez”.Nuevamente se le preguntó sobre el esquema, a través del cual se contrató a Xtreme Sports, sin embargo, Antonio Pinedo sólo refirió que esa empresa podía dar los servicios de manera integral, con cobertura en toda la entidad, así como en la Ciudad de México.“La Ley de Adquisiciones permite contratar a una empresa cuando se trata de un trabajo especializado”, reiteró con relación a los dos servicios contratados para este año; uno por el video para el Informe de Gobierno por 800 mil 779 pesos, y otro con fecha del 2 de febrero hasta el 31 de diciembre por servicios diversos, por cuatro millones 175 mil 996 pesos. Un total de cuatro millones 976 mil 775 pesos.“Esos casi cinco millones de pesos están por debajo de los seis millones 235 mil pesos que le fueron pagados a la empresa de Gilberto Mauricio, por nueve meses de 2016”, refutó el vocero.Agregó que las relaciones afectuosas de los empresarios no son un tema en lo cual él tenga una opinión.Según Antonio Pinedo, otro de los motivos por los cuales se determinó contratar a una sola empresa, fue que el Comité de Compras le pidió que fueron las menos compañías posibles las que prestaran el servicio.Respecto a lo que se gastaron en los mismos servicios durante el 2017, la cantidad de cuatro millones 39 mil pesos, pero con la diferencia en la cobertura, incluyendo la de Ciudad de México, mencionó que la empresa Xtreme Sports ha cumplido con todo lo que le han pedido, además de que ha generado material para varias dependencias.Reiteró que la investigación periodística publicada sobre el tráfico de influencias y cómo benefició a su cuñada con contratos millonarios, no es un asunto noticioso y acusó a los periódicos de golpear de manera recurrente la figura del gobernador por destacar en sus portadas que Javier Corral no asistió al homenaje de sus policías asesinados en días pasados en Bocoyna, así como las reacciones de diputados que exigen su renuncia luego del atentado contra el médico y alcalde electo de Gómez Farías, quien se debate entre la vida y la muerte.

