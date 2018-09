Crece red de Pinedo; aumentan contratos

Ciudad Juárez— La red de funcionarios de la Coordinación de Comunicación Social y sus parejas sentimentales, que a través de empresas han obtenido millones de pesos en contratos de Gobierno, busca convertirse en el mayor proveedor de contenidos para el canal de televisión estatal contemplado por Javier Corral.En octubre de 2017, el gobierno de Chihuahua anunció que crearía una red de medios públicos para operar 12 estaciones de televisión y 13 de radio.Luego de gestiones para conseguir la concesión, permisos y convenios, en marzo de este año, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, coordinador de Comunicación Social, dijo que la inversión estimada únicamente para la televisión pública sería de alrededor de 85 millones de pesos.En el segundo semestre de este año, los planes para la consolidación del proyecto –cuyo costo no se incluyó en el proyecto de presupuesto de este año–, han avanzado al grado de que algunas empresas ya han obtenido contratos para dotar de contenido al canal estatal.Xtreme Sports, empresa que pertenece a Efraín Alonso (o Alonzo) Maldonado Delgado, tiene ya un contrato con la Coordinación de Comunicación Social para la producción de programas y cápsulas para la televisión estatal.Cercano a Maldonado Delgado, pareja de la administradora de Comunicación Social, Cristina Licón, otro personaje busca beneficiarse con la obtención de dinero público.Se trata de Federico Elías Flores Flores, un abogado que presume relación con el gobernador Javier Corral, con quien se ha tomado fotos que publica en Facebook. Flores Flores ha compartido eventos deportivos con el mandatario panista, de acuerdo con sus publicaciones en la red social.Flores Flores, expresidente del Club Rotario de Chihuahua, es compadre de Maldonado Delgado. El abogado fue dado de alta en el catálogo de padrón de proveedores del estado en octubre de 2017, aunque con actividad de prestación de servicios legales a través de bufetes jurídicos.El Diario posee un documento oficial en el que se establece que Flores Flores, dedicado siempre a la abogacía, busca la obtención un contrato por un millón 141 mil 103 pesos para prestar el servicio de “servicios profesionales: proyecto de gestión de frecuencias para el sistema de televisión pública del Estado de Chihuahua”.“Se requiere de la contratación de los servicios profesionales para el llenado de los formatos requeridos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, armar la carpeta de solicitud y llevar a cabo el trámite de gestión al complementar el expediente con los análisis de cobertura de transmisión, la documentación técnica resultante de los estudios de cobertura para la creación del sistema de televisión del estado de Chihuahua”, se lee en el apartado de justificación para la contratación del abogado.La decisión de otorgar el contrato, de acuerdo con el documento, está en manos de la Dirección de Administración de la Coordinación de Comunicación Social, es decir, de Cristina Licón Atilano.La cercanía entre el abogado y Maldonado es tal que Ivonne Lucía Flores Bernés, hija de Flores Flores, es la representante legal de Xtreme Sports y quien se ha encargado de firmar algunos de los contratos que la empresa ha conseguido de la Coordinación de Comunicación Social.Como consta en documentos públicos, fue el 6 de enero de este año, justo cuando Xtreme Sports consiguió el primer contrato con el Gobierno de Chihuahua, que Flores Bernés obtuvo el poder para ostentarse como representante de la empresa.En el contrato SH/ADE/006/H/2018, Flores Bernés firmó como apoderada legal de la empresa de Maldonado, amigo y compadre de su progenitor.La joven se ostenta como mercadóloga y tiene una licenciatura en Comunicación Organizacional por la Universidad La Salle Chihuahua.Previo a ser representante legal de Xtreme Sports no existe registro de su participación como empresaria ni participante de contratos con el Gobierno.De lo que sí existe evidencia es de la relación de amistad entre Flores Bernés y Javier Maldonado Aguirre, uno de los hijos de Efraín Maldonado Delgado.La Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos establece que, para cumplir con la legalidad y honradez de su cargo, debe “abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en su caso”, de acuerdo con la fracción XII del artículo 23.Además de “excusarse de intervenir, en cualquier forma, en asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios”, según se observa en la fracción XIII.Dentro de la Coordinación de Comunicación Social no es este el primer caso en el que a través de contratos se favorece a familiares de políticos y funcionarios.Un mes después de que iniciara el gobierno de Javier Corral, Manuel Molinar y Carolina Riggs Baeza crearon la empresa Molri Internacional, a través de la cual ganaron una licitación pública por 3 millones 250 mil pesos.Carolina Riggs es hermana del entonces síndico panista Miguel Riggs Baeza, actual diputado federal.En ese momento, el vocero Antonio Pinedo aseguró que la contratación de la empresa del síndico del PAN en Chihuahua obedecía a que había ofrecido el mejor precio para la impresión de lonas y anuncios espectaculares.Cuando se reveló el asunto, el gobernador declaró que hasta ese momento no se había encontrado violación alguna a la ley por la contratación de una empresa cuya propiedad era de un familiar del síndico del PAN.Aunque se anunció que el contrato con Molri sería revisado, hasta hoy no existe registro de investigación o sanción pública en contra de la empresa ni de los funcionarios involucrados en la asignación. (Itzel Ramírez / El Diario)

