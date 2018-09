Divide inseguridad a Morena

El ambiente de inseguridad que vive la entidad generó discrepancias entre diputados y líderes de Morena en la entidad, respecto a las críticas contra la ineficacia del Gobierno estatal y su jefe máximo Javier Corral Jurado para combatir la violencia.Por una parte, mientras la dirigencia estatal del partido se pronunció por exigir la renuncia de Corral, ayer, en rueda de prensa, el diputado federal Juan Carlos Loera de la Rosa respaldó las políticas de seguridad de la administración corralista.“No es momento de ese tipo de acciones tan exageradas, no es lo que nosotros hemos estado pidiendo. Por el contrario, respaldar las políticas de seguridad en coordinación…”, respondió, a pregunta expresa sobre si se sumaría a pedir la renuncia del mandatario. “Es cierto, no ha habido una estrategia de seguridad por parte del Estado, de la Fiscalía, que pudiera ayudar a que esto no suceda, pero también es cierto que no se han atendido los orígenes de la violencia por parte de la federación”, agregó.Casi a la par, el presidente del consejo estatal de Morena, Omar Holguín Franco, lanzó un comunicado en el que subrayó: “Mientras Corral persigue a la Coneja, una lluvia de balas desangra a Chihuahua”.Dijo que los ataques contra Blas Juan Godínez, presidente electo de Gómez Farías, y los policías estatales en Bocoyna, son una muestra clara de que el estado atraviesa por una de sus peores crisis de inseguridad y violencia generalizadas.“La escalada delictiva es recurrente en Chihuahua y la ineficacia del Gobierno del estado es descomunal. Pareciera que nuestra entidad ha involucionado a la peor etapa de la guerra padecida en el gobierno de Calderón”, advirtió.En una rueda prensa acompañado por diputados de su partido y líderes del PES, Loera de la Rosa, quien a partir de diciembre fungirá como coordinador del Gobierno federal en Chihuahua, llamó a que, en vez “separarnos”, las instancias se coordinen.“En este momento insisto, hay que coordinar todos los esfuerzos en vez de tratar de separarnos. Son momentos de crisis pero también son momentos de unidad, de respaldar a la Federación y al Estado”, apuntó.

