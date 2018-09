Chihuahua— El exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, está cada vez mas cerca de obtener la libertad condicional.El juez de Control Eduardo Alexis Ornelas retiró ayer en acatamiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, la medida cautelar de prisión preventiva que se le había dictado en su contra desde el 2 de enero de 2018, dentro de la causa penal 4094/2017 por el presunto desvío de 1.7 millones de pesos.A su vez se le impuso al político priísta depositar en la próximas 24 horas una garantía económica de un millón de pesos y portar un localizador electrónico.De obtener nuevamente un fallo a su favor de parte del Tribunal Colegiado que resuelva la inconformidad, por la admisión del amparo que promovió recientemente la consejería jurídica del Gobierno estatal por el supuesto desvío de 250 millones de pesos, Gutiérrez obtendría la libertad condicional pero con la restricción de no salir de la ciudad de Chihuahua, salvo en acatamiento de diligencias del Tribunal Federal.Alexis Ornelas también resolvió que el político priista –ligado al círculo del exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones– deberá residir en esta localidad mientras enfrenta ese proceso penal, es decir, en un domicilio que su esposa Diana Gómez rentó en el fraccionamiento Cima de La Cantera desde diciembre del año pasado cuando se trasladó a esta capital por la detención de su esposo, ocurrida el 21 de diciembre de 2017 en la ciudad de Saltillo, Coahuila.Antes de declarar insubsistente la prisión preventiva, Alexis Ornelas preguntó a Gutiérrez si quería expresar algo en la audiencia, a lo que éste respondió “no”.En la apertura del debate las partes expusieron sus argumentos, donde para la Fiscalía el acusado sí cuenta con las facilidades para abandonar el país, sobre todo por los recursos económicos que están a su disposición al aparecer como empresario de 11 personas morales la mayoría ubicadas en el estado de Coahuila, asimismo destacó su relación de negocios con el magnate Carlos Slim.A decir de la represente social, Gutiérrez puede alcanzar una pena de ocho a seis años de prisión por el delito de peculado agravado y “encontramos que hay un riesgo alto, serio y fundado para que se evada de la acción de la justicia”, expresó la Ministerio Público adscrita a la unidad especializada que atiende los denominados “Expedientes X”.Por su parte los abogados del procesado, en voz de Javier López, consideraron como excesivo colocarle un dispositivo electrónico de localización, toda vez que cuestionaron, “se le está tratando como culpable y él siempre ha declarado su inocencia”.El empresario coahuilense es acusado de haber recibido dos pagos a través de su empresa “Jet Combustibles S.A. de C.V.”, por montos de 905 mil 569 pesos y 835 mil 420 pesos respectivamente en la anterior administración encabezada por César Duarte, recursos públicos que salieron de la Secretaría de Hacienda y que no se justificaron, es decir, no se localizó evidencia alguna de su aplicación.Asistieron a la sala oral número tres la esposa y una hija del procesado, así como algunos amigos.A pesar de que los abogados defensores solicitaron al juez un plazo de 78 horas para hacer el depósito del millón de pesos como garantía económica, Alexis Ornelas sólo amplió de 12 a 24 horas el tiempo para cumplirlo, mismo que vencerá hoy después del mediodía.Al concluir la diligencia, Gutiérrez sonrió y se dirigió a platicar con sus abogados.Su familia le llevó refrescos y hamburguesas de una conocida tienda de comida a la sala.

