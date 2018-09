En la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Chihuahua opera una red de funcionarios vinculados a negocios privados que, con recursos públicos, han ganado contratos millonarios.La red está compuesta por el titular de dicha dependencia, Antonio Pinedo Cornejo, su pareja Abril Susana del Pilar Ruiz Licón, el jefe de ésta en la iniciativa privada, Efraín Alonso (o Alonzo) Maldonado Delgado y Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, hermana de la primera y actual directora de administración de la Coordinación de Comunicación Social y, a su vez, pareja de Maldonado Delgado.A través de adjudicaciones directas, la Coordinación de Comunicación Social ha asignado 4.9 millones de pesos en contratos a la empresa Xtreme Sports, propiedad de Maldonado Delgado y lugar en el que trabaja Susana Ruiz Licón.Cristina Licón llegó a la dirección administrativa de la Coordinación de Comunicación Social el 1 de enero de este año; la misma fecha en que iniciaron las millonarias adjudicaciones directas a favor de Xtreme Sports.Creada en octubre de 2002, Xtreme Sports S de RL de CV fue constituida por Efraín Alonso Maldonado Delgado y Edna Soraya Aguirre Rivas como una empresa dedicada a la compra, venta, arrendamiento, producción, distribución y otras, de paredes escaladoras “y cualquier otro producto o actividad semejante destinado a la diversión humana y en general para todo tipo de eventos y fiestas privadas”, según indica el acta de constitución de la sociedad.Por 14 años, Xtreme Sports permaneció con el mismo objeto social, al margen de ventas o contratos de prestación de servicios a gobiernos. Sin embargo, el panorama para la empresa de Maldonado Delgado cambió el 12 de octubre de 2016, cuando -ocho días después de que el panista Javier Corral tomara posesión-, la empresa cambió su objeto social para adecuarse a los servicios que actualmente presta al gobierno de Chihuahua.“Compra, venta, arrendamiento, fabricación, producción, distribución, mantenimiento, reparación y comercialización por sí o a través de terceras personas de equipo de audio, video y transmisión… El establecimiento y la explotación por sí o a través de terceras personas de toda clase de negociaciones mercantiles dedicadas al giro de equipo de audio, video y transmisión”, fue la modificación del objeto de la sociedad de Xtreme Sports, de acuerdo con el documento inscrito ante el Registro Público de Comercio, al que tuvo acceso El Diario.El primer contrato adjudicado por el gobierno chihuahuense a Xtreme Sports fue firmado el 17 de enero de 2018, a dos semanas de que Licón Atilano llegara a la dirección administrativa de la Coordinación de Comunicación Social.Por un monto de 800 mil 779 pesos, Xtreme Sports fue la empresa encargada de la realización del video del Primer Informe de Gobierno de Javier Corral. En el contrato se especificó que la empresa se encargaría de la “ejecución de escena, levantamiento de imágenes y grabación en diversos escenarios dentro del Estado”, además de la realización de guiones, musicalización, edición, producción y postproducción del material de cinco minutos de duración.A pesar de que según se estipulaba en el documento, la grabación era uno de los servicios por los que se pagó a la empresa de Maldonado, la Coordinación Social erogó recursos extra para giras de trabajo con el objetivo de “búsqueda de grabaciones destinada al Primer Informe de Gobierno”, según indican los informes de viáticos hechos públicos por la dependencia de gobierno.A favor de Xtreme Sports existe un segundo contrato por un monto de 4 millones 175 mil 996 pesos para la producción mensual de contenidos de publicidad gubernamental.“Servicios profesionales que incluyan la producción de contenidos mensuales para redes sociales y televisión en HD, con el fin de transmitir de manera eficiente y eficaz a los chihuahuenses, la información que Gobierno del Estado tiene para expresar”, se especifica en el contrato SH/ADE/006/H/2018.Los contenidos son parte de las cápsulas y programas de televisión que se contemplan dentro del proyecto de televisión estatal que ha impulsado este gobierno.La red opera también a través de participaciones en procesos de licitación con otras dos empresas propiedad de Maldonado Delgado y de sus allegados: Malcomsat SA de CV y Upcon SA de CV.Malcomsat SA de CV fue registrada en 2013 ante la Secretaría de Economía y tiene como socios a Efraín Alonzo Maldonado Delgado y a su hijo Javier Alberto Maldonado Aguirre, con el objeto de compra y otras acciones de equipos de telecomunicaciones, electrónica para datos, voz y video, diseño de audiovisuales, renta de equipo de iluminación, producción de material discográfico, diseño de programas para televisión, radio y otros medios, según el acta de constitución de sociedad.De acuerdo con la información disponible vía obligaciones de transparencia, Malcomsat no ha obtenido ningún contrato con el gobierno, aunque constantemente participa en licitaciones públicas, como en la convocatoria SH/LPE/061/2018, emitida por la Secretaría de Hacienda para la compra de equipo de cómputo, audiovisual y fotográfico, requerido precisamente por la Coordinación.A pesar de cumplir con todos los requisitos para 12 de las 13 partidas licitadas, Malcomsat no obtuvo ninguno de los contratos. La administradora Licón Atilano participó en la junta de aclaraciones, la apertura de propuestas y el fallo.Mientras que Upcon SA de CV, dada de alta en el Registro Público de Comercio el 7 de septiembre de 2016, tiene como socio mayoritario a José Miguel Giovine Cabrera, un joven de 26 años que es amigo de Javier Maldonado Aguirre, el hijo de Efraín Maldonado Delgado.Los otros dos socios de Upcon son Normand González Moreno, de 38 años; y Marcos Jesús González Vargas, de 52 años. Uno de los hijos de González Vargas, también de nombre Marcos, es amigo de Maldonado Delgado. De hecho, Marcos González hijo se identifica en redes sociales como trabajador de Malcomsat, igual que Javier Maldonado Aguirre.En febrero de este año, Upcon ganó una licitación por 3.9 millones de pesos para la instalación y puesta en marcha de una megapantalla para el Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez. El fallo de la licitación favoreció a Upcon sobre Malcomsat, la otra empresa que buscaba el contrato.En solamente un año, Xtreme Sports pasó de vender paredes escaladoras a particulares a obtener contratos millonarios de producción de contenidos audiovisuales no solamente en Chihuahua, sino con otras entidades públicas.Hacia octubre de 2017, justo un año después de modificar su objeto social, Xtreme Sports consiguió un contrato por seis millones 183 mil 125 pesos con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a razón de la elaboración de la serie “En sus zapatos”.Definida ante la Secretaría de la Función Pública federal como una empresa pequeña, Xtreme Sports obtuvo el contrato -finalizado en diciembre de 2017-, por la vía de adjudicación directa, según se especifica en el expediente 1517730 disponible en Compranet.Cuando en 2002 Maldonado Delgado creó Xtreme Sports, el domicilio fiscal se estableció en Calle Misión de San Diego de Alcalá 2413, en el fraccionamiento Jardines de Santa Mónica, en Ciudad Juárez, el mismo lugar de residencia del empresario.A la fecha, el inmueble pertenece Maldonado Delgado, como se especifica en el Registro Público de la Propiedad, y sigue siendo el domicilio de la empresa, según el padrón de proveedores del gobierno de Chihuahua.Aunque donde labora Susana Ruiz Licón, hermana de la administradora de la Coordinación de Comunicación Social, es en la ciudad de Chihuahua, en la calle Vicente Guerrero número 6, a un lado de Palacio de Gobierno. Ahí, Xtreme Sports comparte oficinas con un despacho de abogados, con un dentista y con la empresa de nombre Moderna.Con una licenciatura en Contaduría por la Universidad Autónoma de Chihuahua, Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano ha sido funcionaria estatal en una ocasión anterior, en la administración del exgobernador César Duarte.Desde el 1 de febrero de 2014 y hasta el final de la gubernatura anterior, la actual administradora de la Coordinación de Comunicación Social se desempeñó como jefa del Departamento Estatal en la Secretaría de Salud de Chihuahua, según consta en los registros de la dependencia.Una vez termino el sexenio de Duarte, Licón Atilano permaneció fuera del servicio público poco más de un año, debido a su reingreso a la burocracia estatal en enero del 2018. Antes de su llegada, la dirección administrativa estuvo a cargo de José Guadalupe Ávila Morán, quien permaneció en el cargo desde octubre de 2016 hasta diciembre de 2017.Luego de su regreso a la administración pública, Licón Atilano se mudó a una propiedad ubicada en el San Francisco Country Club de Chihuahua, donde vive con Maldonado Delgado. Ninguno de los dos ha registrado como suyo el inmueble, según consta en el Registro Público de la Propiedad.En la información del RPP, la funcionaria cuenta únicamente con una casa comprada en 2015 a través de un crédito hipotecario; mientras que Efraín Maldonado es dueño junto con su anterior esposa del inmueble que aparece registrado como domicilio fiscal de Xtreme Sports y de un terreno en Matachí.Para la elaboración de este reportaje, El Diario buscó al coordinador de comunicación Antonio Pinedo para conocer su postura. Aunque el funcionario inicialmente dijo que daría una entrevista, posteriormente no respondió llamadas ni mensajes. (Itzel Ramírez/El Diario)

