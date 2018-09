Pifia de la CES, infla datos de sembradíos destruidos, señalan

Chihuahua— Según la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en una superficie de mil 200 metros cuadrados estaban distribuidas más de 122 mil 500 plantas de mariguana, pero de acuerdo con datos de las autoridades antinarcóticos, por metro cuadrado no se pueden sembrar más de tres plantas.A través de un comunicado de prensa difundido hoy, la CES dio a conocer que el domingo pasado se detectó esa cantidad de plantas durante un operativo realizado en las inmediaciones del municipio de Ocampo, luego de lo cual los elementos policíacos fueron atacados a balazos.No obstante, los datos que suelen proporcionar tanto la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) como la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) establecen que por metro cuadrado se siembran de dos a tres plantas.Con ese parámetro, lo más que podrían haber asegurado los policías que detectaron cuatro sembradíos en la brecha que conduce a la localidad de Saucillo, del poblado de Huajamar, serían tres mil 600 plantas del estupefaciente.El boletín de prensa de la CES apunta incluso, que la droga incautada tenía un peso superior a las cuatro toneladas, por lo que para incinerarlas les hubiera llevado más de un día.“Esa cantidad de mariguana no es posible sembrarla en la superficie que marcan, a no ser que sea de cilantro, la planta no puede desarrollarse ni crecer, es una barbaridad o un error, en el mejor de los casos”, indicó un experimentado agente policíaco al detallar que con las cifras de la CES equivaldría a 102 plantas por metro cuadrado.

