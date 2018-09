Violencia toma el estado y Corral corre

Ciudad Juárez— Usuarios de Facebook criticaron la ausencia del gobernador Javier Corral Jurado en la atención a temas prioritarios para el Estado –como el aumento de la violencia y la ingobernabilidad en la Sierra– mientras el mandatario se encontraba participando en la segunda edición de la carrera “Salvando Vidas” Cruz Roja Mexicana.Alex Castillo, por ejemplo, señaló la falta de empatía de Corral Jurado hacia con los seres cercanos de los oficiales asesinados durante una emboscada en Bocoyna, en cumplimiento de su deber. El usuario escribió: “Debería estar con las familias de los elementos estatales caídos, Sr. Gobernador”. El gobernador evadió ayer las preguntas de los medios respecto al ataque a la Policía en la Sierra.Durante un enlace en vivo transmitido por medio de dicha red social se podía pudo ver al gobernador corriendo, tomándose fotos con los asistentes e inaugurando el evento, lo que provocó la indignación de algunos cibernautas.A su vez, el usuario Gustavo Nevárez escribió: “Salvando vidas?? (sic) Ojala lo hicieras gobernando como debes”.El homenaje póstumo de los cuatro oficiales de la Comisión Estatal de Seguridad asesinados luego de una emboscada el pasado jueves en el camino de San Juanito a San Pedro, en el municipio de Bocoyna, se realizó con las ausencias del gobernador Javier Corral y del fiscal del Estado César Augusto Peniche.Los nombres de los suboficiales estatales caídos fueron: Domingo Santiago Herrera, Edgar Chavira Juárez, Víctor Manuel Ortega y Martín Rafael Alemán. Los mismos dejaron 9 huérfanos que se suman a las cifras de orfandad por hechos violentos.Hasta ayer, Corral Jurado no colocó ninguna postura en redes sociales respecto a los hechos ocurridos. Únicamente a través de Oscar Alberto Aparicio Avendaño, comisionado estatal de seguridad, dio el pésame a las familias afectadas durante la ceremonia celebrada en la explanada del Complejo Estatal de Seguridad Pública.Asimismo, quien se identifica como Eloy Lerma en dicha red social refirió “Es difícil diferenciar que genera más irritación, si los robos y abuso de Duarte, o el descaro, incompetencia y holgazanería de Corral”.Los comentarios continuaron: “Y la inseguridad apa???” (sic) escribió Miguel Tena.Posteriormente, Ozzie Cruz hizo el comentario: “Ya póngale al jale!!!!” (sic), luego Alexis Meserve dijo “Y ayer PK no fue a la despedida de los estatales?” (sic), y Rogelio Olague refirió “Él y sus carreritas, no sabe otra”.Información periodística publicada por El Diario indica que durante el velorio del oficial Martín Rafael Alemán Hinojos, mismo que se hizo por separado al de los demás agentes caídos, sus compañeros refirieron “Aquí estamos los que lo apreciábamos, aquí es de verdad el duelo que se siente. Allá es pura hipocresía”.“Mientras tanto, el estado bañado en sangre, la Sierra [Tarahumara] ardiendo y el gobernador con sus carreritas. Que alguien le diga que ya son dos años, ¿a qué hora va a empezar a trabajar?”, criticó otro.“Corral, ni cómo defenderte. Ponle ‘al marro’!”, sentenció uno más. Algunos usuarios, por otro lado, felicitaron a Javier Corral por promover el deporte.Anteriormente Corral Jurado había sido criticado en redes sociales luego de que publicara en Facebook fotografías de sus gatos, a los que les pedía “permiso” para ponerse a trabajar. Un día antes había ocurrido la masacre de 11 personas en Ciudad Juárez.“Y Cali... esperándome en el escritorio. Le encanta que le pida permiso para ponerme a trabajar”, rezaba una de sus publicaciones con la foto de su mascota.“Ahora resulta que el estado depende de este animalito. No pues qué mal estamos, señor gobernador”, subrayó una de las usuarias en las decenas de comentarios que reclamaban el desinterés y la falta de compromiso de Javier Corral con sus gobernados. (Alejandro Vargas / El Diario / Con información de El Diario de Chihuahua)

