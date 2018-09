Crece violencia política

Ciudad Juárez— Son cinco los asesinados y seis las agresiones contabilizadas en el año contra políticos, todos en los municipios que presentan mayores niveles de violencia en el estado y que de acuerdo con líderes partidistas, evidencian la falta de control de las autoridades sobre el crimen organizado.El primero de la lista es quien fuera regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poblado de El Vergel, Diego Herrera Escárcega, caído en enero de este año junto con su hijo Gumaro Herrera; el extesorero Fernando Herrera y Raúl Herrera Cervantes, este último comandante de la Policía.En marzo, vino el caso del homicidio del tesorero del Ayuntamiento de Ignacio Zaragoza, Guadalupe Payán Villalobos, militante panista que fue liquidado por la espalda, después de que fuera sacado de su oficina dentro de la misma presidencia municipal por un comando armado que le dio muerte más tarde en plena vía pública.De acuerdo con un reporte de la empresa consultora Etellekt lanzado en junio previo a los comicios, Chihuahua era el sexto estado con mayores casos de violencia política en el país.El 6 de mayo pasado se vivió una jornada violenta que dejó varios ataques contra candidatos y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dejando por lo menos a una mujer asesinada.Ese día comandos armados quemaron sus casas y negocios, y asesinaron a ocho personas, entre ellas la candidata a regidora perredista Liliana García Mendoza.Reyes Felipe Mendoza Pérez, ex aspirante a alcalde en esa localidad, sufrió una serie de ataques a sus domicilios y comercios ubicados en esa localidad.Tras las agresiones, los dos desaparecieron y la situación orilló al PRD a abandonar la contienda electoral.El líder en el estado del partido del Sol Azteca, Pavel Aguilar, dijo que la violencia ya sobrepasó a la autoridad.“No supimos nada, sabemos que Reyes Felipe está bien. Sandra también fue encontrada viva a las orillas de la ciudad”, refirió.“Entendemos que hay una circunstancia que ya sobrepasó las condiciones de la autoridad. Esperamos que en alguno momento tengan alguna condición de orden y de control, porque ahorita es obvio que no existe.“Lo que pasó en San Juanito, lo que pasó en Gómez Farías, son circunstancias en las que no tenemos un orden”, señaló. Y afirmó que no hay contención de parte de la autoridad contra quienes ejercen la violencia.El 7 de mayo pasado, casi a la par de las agresiones contra los actores políticos del PRD en Zaragoza, también fue asesinado el líder del Partido Encuentro Social (PES) en la ciudad de Chihuahua, Eduardo Aragón Caraveo.El hombre fue “levantado” y dejado sin vida en el interior de su propio auto a la salida de la ciudad capitalina.El quinto homicidio de un político se registraría más tarde, ahora de las filas partido Morena.Se trata de Jesús Moncada Campos, candidato a la presidencia seccional de Anáhuac, quien fue atacado el domingo 2 de septiembre por hombres encapuchados, cuando ingresaba a su domicilio. A pesar de que intentó huir, fue alcanzado por las balas de sus agresores, de acuerdo con el expediente.La última agresión es la que se presentó contra el alcalde electo de Gómez Farías, Blas Juan Godínez, hijo del médico del mismo nombre secuestrado en noviembre de 2017. A pesar de que recibió dos tiros, uno de ellos en la cabeza, permanece hospitalizado, de acuerdo con el último reporte.Morena ayer se pronunció porque se aclaren las agresiones y mostró su preocupación por que los dos últimos atentados fueron contra sus militantes. “No sabemos por qué contra Morena”, dijo el coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado”.De todas esas agresiones, la Fiscalía General del Estado no ha presentado a ninguno de los responsables.Aniquilan democracia1 Liliana García• Candidata a regidora del PRD• Atacada en Ignacio Zaragoza• 7 de mayo2 Eduardo Aragón Caraveo• Líder local del PES• Muerto en la ciudad de Chihuahua• 7 de mayo3 Guadalupe Payán Villalobos• Tesorero afiliado al PAN• Caído en Ignacio Zaragoza• 5 de marzo4 Diego Herrera Escárcega• Regidor del PRI• Asesinado en El Vergel• 6 de enero5 Jesús Moncada Campos• Candidato a la Presidencia Seccional de Anáhuac por Morena• Asesinado en Anáhuac, (municipio de Cuauhtémoc)• 2 de septiembre6 Blas Juan Godínez• Alcalde electo por el PES• Atacado a balazos en Gómez Farías; se reporta grave• 7 de septiembre

