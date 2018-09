Parral— Durante la mañana de este domingo la fuerte creciente cubrió gran parte de los carriles de circulación de la vialidad, donde es imposible el ingreso de los vehículos debido a que la fuerza de la corriente es demasiada, además de provocar severos daños en algunas partes en la carpeta asfáltica debido a la gran cantidad de agua que corre por la vialidad del rìo.La dirección de Protección Civil Municipal ha emitido una alerta a toda la ciudadanía para evitar ingresar a la vialidad, ya que en ocasiones pasadas han ocurrido accidentes fatales al querer cruzar el río con su vehículo.Cabe señalar que, tras la alerta de emergencia, no han sido colocadas cadenas o listones de precaución para evitar el ingreso de los vehículos.Graves daños provocó la fuerte avenida del río Parral, pues una vez que el nivel ha descendido se pudo constatar los daños que presenta esta importante arteria en algunos tramos donde el relleno de la misma ya no existe.Los daños en dicha rúa son evidentes pues faltan largos tramos de valla de contención incluyendo el concreto y en otros más el agua logro penetrar por debajo, sacando todo el relleno donde se encuentran asentadas las planchas de concreto.Lo anterior convierte a dichos tramos en lugares de alto riesgo para circular hasta en tanto las autoridades no verifiquen la gravedad del daño.El tramo que presenta más daños se ubica a la altura de las Quintas.En tanto la presa Parral comenzó en las últimas horas a derramar agua por el vertedero menor, por lo cual, su capacidad se encuentra a un 5 por ciento más de su capacidad.Tras las precipitaciones registradas en la región durante las últimas horas, la presa Parral cuenta con 4 millones de metros cúbicos de agua.Cabe hacer mención que durante el día de ayer, la capacidad en que se encontraba era a un 57 por ciento.Autoridades de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, así como locales, se encuentran en permanente vigilancia de los niveles.

