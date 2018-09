Chihuahua— El gobernador del estado Javier Corral acudió a la carrera de la edición 2018 de la Cruz Roja. Antes del arranque dirigió un breve mensaje y saludó a algunas personas, pero no se dio tiempo para atender a los reporteros que lo esperaron, solamente lo vieron cuando tomó su lugar entre los corredores y salió a recorrer los 10 kilómetros de la carrera.Al concluir el recorrido Corral pasó la meta, saludó a otras personas y se retiró. Hasta el momento el mandatario no ha emitido comentarios respecto a los hechos violentos, el ataque a los agentes estatales en Bocoyna y el atentado contra el alcalde de Gómez Farías.La carrera inició a las 8:00 de la mañana, pero antes del disparo de salida, el gobernador llegó puntual para dar su mensaje y acomodarse, pero no pudo detenerse a atender a los representantes de los medios.El gobernador estuvo acompañado de su esposa Cinthia Chavira, quien también funge como presidenta honoraria de la Cruz Roja de Chihuahua, además del diputado federal Miguel Riggs.Javier Corral dijo a la directiva estatal que su institución cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado, y llamó a todos a seguir cultivando “mente sana en cuerpo sano”.El delegado estatal de la benemérita institución, Eduardo Baca González, destacó que la segunda edición de la carrera “Todo México salvando vidas” se realiza en todo el país con la participación de niños, adultos, mujeres, voluntarios, donantes y corredores, que unen esfuerzos a para fomentar la cultura de la prevención y el cuidado de la salud.Corral al terminar su participación caminó hacia su camioneta, pero aprovechó para tomarse algunas fotos con los asistentes.

