Chihuahua— El presidente municipal electo del municipio de Gómez Farías, el doctor Juan Blas Godínez (hijo) no reportó a las autoridades haber recibido algún tipo de amenaza hace una semana, previo al atentado que sufrió este viernes donde un hombre solitario ingresó a su consultorio y le disparó en varias ocasiones.Este hecho fue calificado por las autoridades estatales como “un hecho atípico”.El propio comisionado de la CES, Óscar Alberto Aparicio afirmó que si no fuera por el apoyo y traslado que hicieron los agentes estatales destacamentados en esa localidad, el galeno no hubiera llegado con vida al hospital, en donde hasta ayer permanecía delicado.Agregó que hace una semana se reunió personalmente con el doctor Juan Blas Godínez y éste no le expresó algún temor sobre su integridad física.“Esa es una investigación que está realizando la FGE, lo que sí puedo decir es que los compañeros lo trasladaron y lo llevaron al hospital a Chihuahua, si no hubiéramos tenido esa intervención, hubiera pasado otra cosa, tenemos guardias en el hospital”, explicó.“En Gómez Farías e Ignacio Zaragoza tenemos desplegada la vigilancia, pero este atentado es atípico, porque un solo individuo se mete al consultorio y le dispara, no fue del tipo distinto. Sí hay lineas sólidas, que ya está trabajando la Fiscalía”, aseguró.“No ninguna, él me dijo que no tenía amenazas”, expresó el titular de la CES.