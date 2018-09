Cumple padre 10 meses desaparecido

Chihuahua— Ayer sábado 8 de septiembre se cumplieron 10 meses de la desaparición forzada del doctor Juan Godínez, quien fuera levantado por un grupo criminal en la cabecera municipal de Gómez Farías el 8 de noviembre de 2017.A casi un año de los hechos, luego de rastreos y operativos de búsqueda, no hay ningún indicio de su paradero y la autoridad no ha dado a conocer el avance de la investigación, a pesar de que en su momento se informó del envío de un grupo especial de agentes investigadores a aquella localidad ubicada en el noroeste del estado a 251 kilómetros de la ciudad de Chihuahua.Juan Blas Godínez era director del Hospital Regional de Gómez Farías al momento de su desaparición que, según declaraciones emanadas de la autoridad, podría estar relacionada con la prestación de sus servicios como profesional de la medicina.“Existen los elementos para suponer que fue retenido por uno de los grupos delictivos para que atendiera a los heridos”, señaló en su momento el Secretario de Gobierno César Jáuregui.La ausencia del galeno se dio luego de diversos eventos delincuenciales registrados en dicho poblado pero, a pesar de los operativos realizados por tierra y aire encabezados por el propio Fiscal del Estado César Augusto Peniche Espejel y el comisionado Óscar Alberto Aparicio Avendaño para dar con los responsables, no hubo resultados.La zona en la que el doctor Juan Blas desapareció, y donde su hijo fue agredido a balazos, es catalogada como una de las más violentas de Chihuahua por la disputa existente entre grupos criminales por el trasiego de droga hacia Estados Unidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.