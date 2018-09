Chihuahua—Tras el mayor de los ataques contra la Policía –ocurrido el jueves en la noche en la carretera de Creel a San Juanito con saldo de 4 elementos muertos y 6 heridos– agentes lanzaron reclamos a través de redes sociales contra el gobernador Javier Corral Jurado.“Estamos cansados de que mientras ustedes ponen las estrategias, nosotros ponemos los muertos”, cuestionaron. Corral pasó de largo a la prensa para no responder, mientras que el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, y el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, también callaron.La autoridad informó que el ataque contra la Policía es respuesta a la detención de César Daniel Manjarrez Alonso, alias ‘H12’.A través de una carta anónima, agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) exigieron al gobernador Javier Corral Jurado que asuma su función de jefe de las Fuerzas Estatales para frenar los asesinatos y atentados contra policías.Según archivos periodísticos, 63 elementos policíacos han sido víctimas de ataques desde que comenzó la actual administración.“Estamos cansados de que mientras ustedes ponen las ‘estrategias’, nosotros ponemos los muertos”, señala el emisario.En la misiva, los oficiales reclaman a Corral que miembros de la corporación han acusado en reiteradas ocasiones, que los “verdaderos generadores” de la violencia en Chihuahua –que ha cobrado la vida de “tantos inocentes”– son Óscar Aparicio Avendaño, titular de la CES y otros altos mandos.“No es posible que usted señor gobernador no quiera ver la evidente complicidad entre los aludidos mandos superiores y la delincuencia organizada. Ya que Aparicio sólo le vende ‘espejitos’ y usted se los compra. Siéntese un día en una patrulla, de las que hay en los destacamentos y dese cuenta de la realidad de cómo trabajamos”, reza la carta anónima.“Ya basta señor gobernador de que Aparicio, Serrano y Ginés amenacen con ‘llegar hasta las últimas consecuencias’ o que ‘se aplicará toda la fuerza del Estado en contra de los perpetradores’, pregunte en este momento el operativo real que anda en la zona de Creel, tome usted el mando como comandante supremo de las fuerzas estatales y vea tal ‘operativo’”.Los elementos que suscribieron la carta y acusan la complicidad se refieren además de Aparicio Avendaño a Álvaro Serrano, director general Operativo de la CES y Ginés Jaime Ruiz García, director de División de las Fuerzas Estatales.“En cada agresión que ha habido contra [los] elementos, Aparicio siempre dice: ‘desplegamos a más de cien elementos en la región y blah, blah, blah (sic)’, contando, en cada declaración o desplegado, más de mil elementos, y no los somos. Como agentes no queremos eso, queremos mandos que verdaderamente valoren nuestro trabajo, nuestra familia y nuestra vida. Ni un agente caído más vamos a permitir, Sr. gobernador”, finaliza el mensaje.Aparicio se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación, luego de que fuera denunciado por abandonar su responsabilidad en proveer seguridad en el municipio de Ignacio Zaragoza, donde un convoy de pistoleros tomó la ciudad el 6 de mayo pasado y mató a ocho personas.En esa fecha, el titular de la CES admitió que las indicaciones a los policías de no salir a dar apoyo a los pobladores de Zaragoza, se derivaron de “una instrucción superior” para evitar enfrentarse con varios sicarios.La encargada de llevar a cabo esa investigación, Éricka Judith Jasso Carrasco, también conocida como la ‘fiscal de hierro’, fue destituida de su cargo como responsable de la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación en junio pasado, dos semanas después de que la funcionaria anunciara que serían llamados a declarar ante Asuntos Internos, Aparicio Avendaño y otros elementos involucrados en el caso del municipio de Ignacio Zaragoza.

