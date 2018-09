Trabajan agentes sin balas ni apoyos

Ciudad Juárez— Agentes de la Policía Estatal y Ministerial –quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias– denunciaron las pésimas condiciones y carencias en las que aseguran están trabajando y que los ponen en riesgo continuamente.Asimismo, dijeron sentirse abandonados y cosificados por el Gobierno y los mandos policiacos, ya que son enviados a operativos en regiones de alto riesgo sin el material y equipo suficiente para enfrentar a los delincuentes lo que, dijeron, significa casi una muerte segura.“Todos los gobiernos nos han fallado. Cuando llegan nos dicen que las cosas van a cambiar y no es así. No les importa el riesgo que corremos por falta de equipo, no nos ven como seres humanos, sino como ‘cosas’ que se pueden desechar”, indicaron molestos.Dijeron que desde hace dos años no cuentan con algo tan básico como son las municiones necesarias para trabajar, por lo que tienen que comprarlas ellos mismos con su salario ya de por sí bajo.Aunado a ello, indicaron, el armamento con el que cuentan es de mala calidad y en ocasiones obsoleto, por lo que hacer frente a los delincuentes en esas condiciones es una burla ya que aquellos cuentan con todo tipo de armas nuevas o por lo menos en buen estado, lo que les permite “atacar como si nada”.“Nos sentimos solos, abandonados por la autoridad. Hay un desinterés total por mejorar las cosas y nosotros somos los que estamos pagando las consecuencias de ello. Nos mandan a trabajar a las comunidades de la Sierra con un apoyo de 350 pesos por concepto de viáticos y allá tenemos que vivir en la comandancia”.A la falta de armas, uniformes y equipo en general –dijeron– se suman las jornadas laborales que, en el caso de la Policía Ministerial, son de 12 horas continuas durante 13 días seguidos de trabajo por dos de descanso lo que, aseguraron, afecta el rendimiento de los elementos.Asimismo, dijeron que hay un déficit muy grande de policías y se espera que este aumente ya que, a raíz de las agresiones cada más continuas y mortales hacia los elementos, algunos han manifestado su decisión de renunciar.“Muchos compañeros ya no quieren seguir y si ya de por sí faltan policías esto se va a poner peor”, enfatizaron.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.