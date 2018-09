Abandonan Corral y fiscal a oficiales en funerales

Chihuahua— Con la ausencia del gobernador Javier Corral Jurado y del fiscal del Estado César Augusto Peniche Espejel se realizó ayer por la mañana el homenaje póstumo de los cuatro suboficiales de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), que perdieron la vida en la emboscada ocurrida el pasado jueves en el camino de San Juanito a San Pedro en el municipio de Bocoyna.“Sin pedir nada a cambio ellos entregaron sus vidas para mejorar la seguridad de los chihuahuenses. En un acto heroico y de pura valentía se han convertido en mártires. Este acto no quedará impune y serán vengados nuestros compañeros”, expresó el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien fue la máxima autoridad presente en la ceremonia celebrada en la explanada del Complejo Estatal de Seguridad Pública.Bajo un clima lluvioso y de tristeza fueron colocadas cuatro honras florales y las fotografías de los elementos abatidos; Domingo Santiago Herrera, Edgar Chavira Juárez, Víctor Manuel Ortega y Martín Rafael Alemán.Lo anterior como recordatorio del alto riesgo que corren actualmente los policías estatales, pues es la única corporación que sigue siendo objeto de múltiples ataques de parte de los narcotraficantes, principalmente en la región serrana.Los familiares de tres de ellos, visiblemente desconsolados, les dieron el último adiós en el lugar donde nacieron como agentes del orden.Los féretros con los restos de Santiago, Edgar y Víctor arribaron uno a uno a las instalaciones del C-4, a las 11:07 horas y encima les fue colocada la bandera mexicana.Entre las autoridades estuvieron además la directora de Asuntos Internos Ericka Jasso; el director de Vialidad, Carlos Reyes así como el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya.“Ellos entregaron su vida por el bien de nosotros, ustedes y la sociedad. Nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares”, expresó el maestro de ceremonias.Integrantes de los distintos grupos especiales de la CES realizaron las guardias de honor en los tres ataúdes, pues en el caso de Martín Rafael Alemán los familiares decidieron que no se le trasladara al evento por cuestiones de logística en el proceso de inhumación.En el C-4 se hizo el último pase de lista de los cuatro agentes acaecidos, se dispararon salvas en su memoria y entonó el Himno Nacional Mexicano.Una de las madres de los agentes victimados llorando expresó, “yo le decía que se saliera de eso”, se lamentaba.En la breve ceremonia, el comisionado Óscar Aparicio dijo que lamentaba los hechos y ofreció su total respaldo a los familiares.Les expresó que el trabajo del policía es ese, “salimos de casa y no sabemos si regresaremos, es una labor de sacrificio. No existen palabras de aliento para ustedes, pero vamos a detener a los responsables”, afirmó.De igual forma les emitió el pésame a nombre del gobernador Javier Corral y del fiscal general César Peniche, quienes no asistieron.En sus redes sociales, el mandatario estatal –hasta ayer– no emitía algún comentario en relación con las bajas de los uniformados.Sólo aparecían comentarios y posicionamientos con respecto al caso de Alejandro Gutiérrez, siendo el más reciente con fecha del 6 de septiembre, por el desplegado que publicaron 300 empresarios chihuahuenses condenando la exoneración del político priísta, apodado “La Coneja”.

