Por atentado, exigen renuncia de Corral

Ciudad Juárez— Tras el atentado en contra del alcalde electo de Gómez Farías, Blas Juan Godínez, el senador Cruz Pérez Cuéllar exigió la renuncia del gobernador de Chihuahua Javier Corral.“Asesinaron al Ing. Moncada de Anáhuac, le dan un balazo en la cabeza al Dr. Blas Godínez, Alcalde de Gómez Farías, ambos de Morena. En Chihuahua tenemos en @Javier_Corral un Gobernador de caricatura, esta pintado, no nos sirve para nada. Por el bien de Chihuahua #CorralRenunciaYa”, escribió el senador por Morena en su cuenta de Twitter.También el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro pidió que el gobernador Javier Corral Jurado deje su cargo y en su lugar tiene que estar una persona capaz y comprometida en trabajar a favor de Chihuahua y no en asuntos de política partidista.“En reiteradas ocasiones hemos resaltado la incapacidad del gobernador y su falta de interés, es necesario que se vaya”, sentenció.El reclamo se enmarca en las condiciones de violencia en las que está sumido el estado y el atentado que sufrió, la noche del viernes, el doctor Juan Godínez Ortega, presidente municipal electo de Gómez Farías y quien ayer tenía que asumir el cargo.El líder partidista condenó el ataque que mantiene en terapia intensiva al edil electo y exigió al gobierno estatal, y a la Fiscalía General, que investiguen y logren la captura de los responsables.Mientras que Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, condenó el ataque en contra del alcalde electo, Blas Juan Godínez.A través de su cuenta de Twitter, la ministra en retiro afirmó que no permitirá que actos de esa índole permanezcan impunes.“En Morena condenamos enérgicamente el atentado perpetrado en contra del alcalde electo de Gómez Farías, Chihuahua, Blas Juan Godínez. No toleraremos ningún tipo de violencia, ni permitiremos que hechos como éste queden impunes”, escribió Sánchez Cordero.El presidente nacional del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, condenó el atentado que sufrió el doctor Blas Juan Godínez Ortega, presidente electo de Gómez Farías, Chihuahua, y exigió al Gobierno estatal detener la ola de violencia e impunidad.A nivel local, la coordinadora de la fracción parlamentaria del PES en Congreso del Estado, Marisela Sáenz Moriel condenó también la violencia que se vive en la entidad, y demandó a la Fiscalía General y al gobernador Javier Corral Jurado esclarecer el ataque.“La estrategia de seguridad del gobernador Javier Corral ha sido un rotundo fracaso es desesperante ver que día con día se comenten crímenes que enlutan a las familias en todo el estado, los chihuahuenses votaron por la promesa de que íbamos a tener un estado seguro”, se asienta en el comunicado de la legisladora.También se ha pronunció el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que además exigió al gobierno estatal el esclarecimiento del atentado.“El Grupo Parlamentario de #Morena en el @senadomexicano manifiesta su profunda indignación y rechazo por el atentado contra nuestro compañero Blas Juan Godínez Ortega, alcalde electo en Gómez Farías, #Chihuahua. Exigimos a las autoridades estatales esclarecer tan condenable acto”, escribió en Twitter.Legisladores locales y federales de Morena condenaron también el ataque del médico, que se encontraba en su consultorio cuando fue balaceado.Tras conocerse el atentado, la legisladora local de Morena Ana Estrada manifestó que era urgente aplicar la estrategia de pacificación planteada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.Hasta el cierre de la edición, el gobernador Corral no se había manifestado acerca del atentado en contra de Godínez Ortega, aunque sí había tenido actividad en redes sociales.A las 7:00 horas del sábado, cuando ya se conocía del ataque al alcalde electo de Gómez Farías, el gobernador retuiteó una publicación que promocionaba su presencia en la inauguración del teatro al aire libre en Meoqui; mientras que hacia las 8:00 horas replicó un mensaje en el que se criticaba el último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.Por su parte los diputados locales de Morena exigirán cuentas al fiscal César Peniche Espejel en una comparecencia a la que será convocado el martes en el Congreso del Estado, tras el atentado que sufrió el alcalde electo de Gómez Farías, Blas Juan Godínez, abanderado de su partido y los altos índices de violencia registrados en esa zona de la entidad.“Que el fiscal presente el plan de acción que han implementado en esa zona que enfrenta una situación grave”, puntualizó ayer Miguel Ángel Colunga, coordinador de la bancada morenista en la Torre Legislativa.Los legisladores de ese partido acudirían ayer a la toma de protesta de Blas Godínez. Incluso, estaban presenciando de cerca en los preparativos para el evento que se realizaría ayer a las cuatro de la tarde, indicó Colunga.

