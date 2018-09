'Vivimos en un pueblo sin ley'

Ciudad Juárez— El atentado contra Juan Blas Godínez Ortega desató críticas sobre la inseguridad en el municipio de Gómez Farías, donde el alcalde electo fue atacado la noche del viernes mientras se encontraba en su consultorio.En el muro de Facebook de Godínez Ortega, amigos y familiares señalaron la falta de seguridad y las condiciones en las que, aseguraron, permanece Gómez Farías.“Vivimos en un pueblo donde no existe ley!! Esperemos que todo salga bien...”, refirió en Facebook la usuaria Ivana Cunnydlu.“Es inconcebible pensar que la gente honesta y trabajadora es la más vulnerable. Oraciones para el Dr. Blas Godínez...”, escribió el usuario Ulises Martínez en el muro de Facebook de Godínez.Una usuaria identificada como Irasema Olivas recordó que Godínez era un “hombre que puso su vida en riesgo” por los habitantes del municipio.“Es donde el pueblo debe de despertar y salir en batalla, no con armas, ni violencia , sino con la autoridad de ser de Gómez Farías, un municipio que le brinda la mano a quien lo necesita, que le da asilo al desamparado ... En qué momento se perdió el respeto y en qué momento se permitió que esos patanes entrarán y tomaran posición ??? Despertemos y hagamos justicia, representando a el hombre que puso en riesgo su vida Blas Godínez por nosotros, por su pueblo, me da rabia que esto pase en el lugar donde nací y quiero que mis hijos disfruten algún día .. Bendiciones a la familia Godínez”, manifestó Olivas.Otras personas cuestionaron el trabajo que las autoridades han hecho en el estado en materia de seguridad pública.“Que pasa Gómez? Que pasa Chihuahua? Que pasa México? Hasta donde han dejado los gobernantes que lleguen los grupos criminales? Este cobarde atentado debe de ser realmente investigado y castigado..... Blas Godínez oramos por tu recuperación. ...”, indicó Luis Roberto Leal.Imágenes con plegarias religiosas y oraciones por la salud del médico también fueron publicadas en el muro, luego de que se conociera que Godínez Ortega se encuentra en condición grave tras el ataque sufrido el viernes por la noche.

