Justifican morenistas licencia a Velasco

Los senadores de Morena por Chihuahua, Bertha Caraveo Camarena y Cruz Pérez Cuellar justificaron el sentido de su voto para aprobar la licencia que pidió Manuel Velasco del Partido Verde para regresar a sus funciones como gobernador interino de Chiapas.En medio de la lluvia de críticas que recibieron los legisladores morenistas por acordar con Velasco su regreso al estado chiapaneco que derivó más tarde en la transferencia de votos que brindó el PVEM a Morena en la Cámara de Diputados, los senadores chihuahuenses afirmaron que todos tienen derecho a pedir licencia para separarse de sus cargos.“Es un derecho constitucional que tiene cualquier senador al solicitar una licencia y no podemos negarlo”, dijo Caraveo, quien agregó que hubo consenso entre sus compañeros de bancada para tomar la decisión, pero rechazó que hayan obedecido una “línea”, pese a que antes se habían opuesto.“No estaba a debate si había sido un buen gobernador o no y si los cambios en Chiapas habían sido buenos o malos. Eso no nos toca a nosotros. Solicitar licencia es un derecho y yo voté a favor desde el principio”, señaló también el senador expanista Pérez Cuellar.Los dos senadores chihuahuenses son parte de la lista de los 79 que votaron a favor. Gustavo Madero del PAN votó en contra junto con otros 31 legisladores.Tras la licencia otorgada a Velasco, el PVEM cedió a Morena cinco diputados y de ese modo, el partido de Andrés Manuel López Obrador logró mayoría absoluta dentro del Congreso federal.En Twitter, principalmente, la determinación de los senadores de Morena causó revuelo los últimos tres días.“El Partido Verde sigue al pie de la letra su primer estrategia. Venderse al poder. Primero con el PAN y después con el PRI. Si es que Morena ha formado una alianza tendría que aceptar lo que compra y quienes fueron sus anteriores dueños, para después preguntarse si es diferente o no”, escribió Jesús Robles Maloof, entre un sinnúmero de tuits que se volvieron tendencia.“Siempre que alguien pida licencia voy a votar a favor porque es un derecho. Mi voto no tiene nada qué ver con una línea, voy a votar a favor si es el Partido Verde, o el PAN o el PRI”, dijo Pérez Cuellar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.