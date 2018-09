Emboscaron a 19 agentes; murieron 4

Dos policías de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fueron calcinados y otros dos murieron acribillados durante la emboscada del jueves pasado contra 19 elementos de esa corporación, de acuerdo con el saldo oficial.La agresión ocurrió a unos 50 kilómetros de Bocoyna, donde 13 agentes fueron heridos ­–uno de ellos de gravedad– con disparos de grueso calibre.De acuerdo con una grabación del C-4 de ciudad Cuauhtémoc hecha llegar a El Diario, el grupo de agentes no logró pedir apoyo por radio porque no hay señal en la zona montañosa de dicho municipio serrano donde se encontraban los oficiales.El apoyo más cercano al punto de ataque se ubica en Cuauhtémoc, a una hora de distancia, según se conoció.Un grupo criminal identificado con la organización delictiva La Línea fue el orquestador del ataque, aseguró uno de los oficiales asignado a Creel.Esto en represalia por haber detenido ese mismo día a tres integrantes armados de ese grupo delictivo, reveló el oficial de la CES.El comisionado Óscar Alberto Aparicio Avendaño confirmó los decesos y dijo que perdieron la vida cuatro efectivos y seis más resultaron lesionados.Los agentes fallecidos fueron identificados oficialmente como Santiago Domingo Herrera, Edgar Chavira Juárez, Víctor Ortega Morales y Martín Alemán Hinojos. Estos dos últimos fueron calcinados una vez que los acribillaron.Aparicio informó que el incidente ocurrió cerca de las 11 de la noche del jueves en la localidad conocida como “El Nogal”, municipio de Bocoyna, cuando los agentes regresaban de la ciudad de Cuauhtémoc en donde realizaron la puesta a disposición de tres personas detenidas con antelación en el poblado de San Juanito.La versión de uno de los oficiales de la CES indica que varios de sus compañeros al verse emboscados huyeron y se internaron en la zona serrana ocultándose entre los matorrales en medio de la oscuridad.Entre ellos están los heridos que luego fueron auxiliados por sus compañeros y que en un principio se creyó que estaban desaparecidos, dijo el testigo, quien aseguró que el apoyo tardó más de una hora porque el destacamento más cercano se encuentra en Cuauhtémoc.Según el entrevistado el punto de la emboscada fue pasando el entronque de San Pedro, en El Nogal, donde un grupo de aproximadamente 40 camionetas de delincuentes ya los estaban esperando desde la cima de una montaña.Durante la mañana del jueves se había detenido a tres delincuentes con armas de fuego. El jefe del grupo delictivo, identificado como César Manjarrez, alias “El H2”, habría solicitado de forma extraoficial la liberación de sus compañeros y al serle negada actuó en revancha preparando la emboscada, dijo el oficial.Según la fuente –que pidió no identificarse– los elementos del CES venían de Cuauhtémoc donde pusieron a disposición del Ministerio Público a los tres detenidos.Con armas de grueso calibre fueron acribillados entre la oscuridad de esa zona, donde no existe comunicación por ninguna vía y se sabe que es un paso peligroso por la presencia del grupo delincuencial en mención, aseguró el testigo.El fiscal del estado, César Peniche, informó ayer por la mañana que se había desplegado desde la noche del jueves un operativo en busca de los responsables. Dijo que se habían asegurado armas, vehículos y droga, pero no hubo personas detenidas.Aparicio Avendaño condenó el ataque y advirtió que se actuará en consecuencia, adelantando la implementación de un operativo conjunto para dar con los responsables.Dijo que se brindará total respaldo a los familiares de los policías abatidos, además del apoyo para los efectivos que resultaron lesionados, quienes reciben atención en centros de salud y hospitales de Cuauhtémoc.Uno de los agentes heridos tiene condición grave, mientras que otros cinco se reportaron estables y fuera de peligro, informó.

