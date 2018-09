El Poder Judicial de la Federación concedió este viernes un amparo al Gobierno de Chihuahua para que el juez federal que lleva el caso de Alejandro Gutiérrez debata el carácter de víctima de la Secretaría de Hacienda estatal.Jorge Espinoza, Consejero Jurídico de Chihuahua, informó que el Juez Décimo Cuarto de Distrito, Érick Zabalgoitia, otorgó el juicio de amparo 379/18.Esto para analizar si se considera a la dependencia estatal como parte afectada en la causa penal 24/2018, en la que se acusa al ex secretario general adjunto del PRI de un presunto desvío de 250 millones de pesos a través de una triangulación desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la Administración de César Duarte y posteriormente hacia las campañas del tricolor en 2016."Con este amparo, el Gobierno de Chihuahua deberá ser considerado como parte dentro del proceso penal", indicó el funcionario.Recordó que en mayo pasado, cuando el juez federal Gerardo Moreno García quitó el proceso contra Gutiérrez al tribunal estatal, la Consejería Jurídica de Chihuahua interpuso el amparo debido a que en la audiencia celebrada en la Ciudad de México desconoció el carácter de víctima e incluso ordenó que se salieran los representantes del Estado."Ni siquiera nos dejó hablar", dijo Espinoza."Esto pudiera anular todas las actuaciones y audiencias que se han llevado a cabo después de aquella audiencia del 4 de mayo, e incluiría incluso la última audiencia donde se decreta el sobreseimiento"."Y pudiera ordenarse la reposición de todo el procedimiento".El juez federal tiene 10 días para dar cumplimiento a la orden.El viernes 31 de agosto, la PGR se desistió de ejercer acción penal contra Gutiérrez, con el argumento de falta de pruebas.Tras la exoneración, la Consejería Jurídica de Chihuahua interpuso un amparo, el cual no se ha resuelto.Gutiérrez, quien está preso desde diciembre de 2017 en el Cereso estatal 1, en Aquiles Serdán, enfrenta dos procesos penales de presunto peculado agravado, luego de haber sido acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE).El primero es por 250 millones de pesos, de los cuales 246 presuntamente se triangularon desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la Administración del ex Gobernador César Duarte y después entregados al PRI para las campañas de 2016.Los otros 4 millones son por servicios no prestados por una empresa suya.El segundo proceso es por haber recibido presuntamente mediante otra compañía un millón 740 mil por servicios que, de acuerdo con la FGE, nunca proporcionó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.