Así se pierde la guerra contra el narco en la Sierra de Chihuahua

El poder del crimen organizado en la sierra de Chihuahua no ha sido impactado por las autoridades en su guerra contra el narco.Reportes periodísticos dan cuenta del uso del aeronaves, equipo táctico y armas de alto poder lo colocan en un nivel peligroso para policías estatales y federales que carecen de herramientas suficientes para combatirlo.En los últimos dos años han sido reportados cientos de ejecuciones y al menos varias decenas de ataques contra elementos policiacos.El Diario de Juárez te presenta cinco de los principales enfrentamientos que muestran que el poder del narco no ha sido minado.Sicarios heridos y muertos en el enfrentamiento en Las Varas, municipio de Madera, fueron rescatados por ‘su gente’ hasta en avionetas, de acuerdo con reportes policiacos.Partes informativos indican que narcotraficantes del grupo de ‘El Chapo’ fueron trasladados a Sonora en las aeronaves que estuvieron llegando a la comunidad de Mesa del Huracán.También se reportó a la Policía que tras la balacera entre los grupos de Sinaloa y ‘La Línea’, médicos de un centro de salud cercano a Las Varas, fueron secuestrados por unas horas para que atendieran a los baleados. Luego los liberaron.Enfrentamientos en Bachpiniva, Cusihuiriachi, Álvaro Obregón (Rubio) y Colonia Anáhuac, dejaron como saldo hasta ayer un total de 8 muertos, 4 policías heridos y 14 unidades –algunas blindadas– decomisadas, reportó la Fiscalía General del Estado. También hubo quema de viviendas y automóviles.Un grupo de sicarios se enfrentó a elementos del Ejército Mexicano en La Grulla, a dos horas de Madera. Todos los fallecidos traían chalecos antibalas, portacargadores y armas de fuego. El saldo fue de siete pistoleros muertos.Con armas largas y equipos tácticos, cerca de cien hombres prácticamente tomaron la zona de Uruachi, que quedó en la indefensión y en medio de la refriega de grupos de narcotraficantes.Álvaro Serrano, director general operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), dijo que debido a la falta de elementos, las fuerzas de seguridad no pudieron intervenir en la balacera que dejó seis muertos.Durante el enfrentamiento registrado en Bocoyna donde un grupo armado rescató al líder de ‘La Línea’, César Daniel Manjarrez Alonso apodado 'H2', dos agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fueron calcinados dentro de sus unidades.En la refriega se utilizaron granadas y fusiles calibre .50 para emboscar al convoy estatal que trasladaba al ‘H2’ a Cuauhtémoc para ser consignado.Autoridades confirmaron que en el enfrentamiento tres policías perdieron la vida y otro más murió en un hospital mientras recibía atención médica por las lesiones que sufrió en el combate.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.