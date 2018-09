Licitaciones de Salud quedan desiertas o con cuestionamientos

Chihuahua— La licitación para la contratación del servicio de Banco de Sangre que fue declarada desierta por la Secretaría de Salud el miércoles representó la tercera ocasión que ocurre esto en lo que va de la administración de Javier Corral.Pero al igual que las licitaciones, las contrataciones de empresas que ha realizado la Secretaría de Salud han destacado por los cuestionamientos que se les han hecho, así como observaciones en el cumplimiento de los contratos.Hasta este día han sido tres licitaciones que tuvieron que ser declaradas como desiertas. El miércoles la licitación para el Servicio Integral del Banco de Sangre, Capasits y Trasplantes, en la cual participaron 10 empresas especializadas, fue declarada sin ofertas que analizar ya que ninguna pudo completar los requisitos.Según la licitación LA 908005999 E11 2018, realizada por los Servicios de Salud de Chihuahua, a través de la Dirección de Administración, Subdirección de Recursos Materiales, Departamento de Adquisiciones, se declaró que no había ofertas susceptibles para ser analizadas.Pero las dos licitaciones previas, una para el Servicio integral de Hemodinamia, LA-908005999- E9-2018, y la de Servicio integral de hemodiálisis, LA-908005999-E10-2018, ambas de este año, fueron declaradas desiertas.Las declaraciones no se deben a la falta de propuestas, sino que las empresas quedan descartadas por falta de requisitos.Según información proporcionada por Comunicación Social de la Secretaría de Salud, las empresas no están cumpliendo principalmente con un requisito que se les ha planteado. A las empresas se les exige que además de vender el equipo, le den mantenimiento y tengan capacidad de surtir los insumos, con esto asegurar que no habrá faltantes.Al no poder asignar los contratos a empresas, la secretaría recurre a sus propias instalaciones para realizar los servicios que no ha podido contratar. Sin embargo esto representa una mayor carga de trabajo.

