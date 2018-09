Ahumada, Chih.– Empleados del Gobierno Municipal de Ahumada tomaron ayer al mediodía las instalaciones de la oficina de Recaudación de Rentas y la Junta Central de Agua y Saneamiento; la medida fue adoptada ante el supuesto incumplimiento de Gobierno del Estado a los acuerdos sostenidos previamente con una comitiva representativa de los trabajadores que demandan el pago de salarios.Los empleados fueron notificados, en forma extraoficial, que la Secretaría de Hacienda depositó 4 millones de pesos a la cuenta del Gobierno municipal para cubrir los adeudos por concepto de nómina de 323 trabajadores, sin embargo, ningún empleado ha recibido su dinero correspondiente al sueldo, vacaciones y otras prestaciones sociales adicionales pendientes.José Luis Moreno, vocero de los empleados bajo protesta, dijo que ningún funcionario municipal ha confirmado la asignación del recurso, pero temen que de ser cierto, ese dinero sea empleado para el pago de proveedores o de servicios y no en salarios.Moreno precisó que el presidente municipal, Luis Marcelo López Ruiz, se deslindó del manejo de las cuentas bancarias del Municipio e ignora si existen recursos para el pago de nóminas, ya que a él tampoco le han depositado, por lo que los conminó a buscar a su suplente, Omar Martínez.Los empleados acudieron a la casa de Martínez, quien les expresó que ya no quiere saber nada del cargo de elección popular y tampoco quiere tener nada que ver con el manejo de los recursos públicos, por lo que les dijo que la responsabilidad es de López Ruiz y de la tesorera municipal.Hasta el cierre de esta edición ningún trabajador contaba con su salario depositado en sus respectivas cuentas de nómina.El Diario ayer trató de contactar a los citados servidores públicos pero ninguno accedió a dar una entrevista. También se buscó al secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez, pero no fue localizado en la ciudad de Chihuahua y el vocero Alejandro Salmón no respondió a los llamados realizados.Los empleados municipales en protesta expusieron que durante el paro de labores han solicitado al Gobierno del Estado para que intercediera en el pago de salarios y prestaciones sociales que les adeudan desde hace varias semanas; por ese motivo realizaron la toma de las casetas de peaje.Esta medida fue reprobada por el Gobierno del Estado al afectar un millonario ingreso al erario.Los trabajadores municipales fueron conminados a retirar el bloqueo de las garitas, de lo contrario se haría uso de la fuerza pública; posteriormente entregaron las instalaciones que ayer nuevamente tomaron, en forma pacífica, como una medida de presión.Ayer los trabajadores fueron notificados extraoficialmente del depósito de aproximadamente cuatro millones de pesos a las cuentas bancarias del Municipio.“Tuvimos contacto con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y nos confirmaron que la participación del Estado se entregó al Municipio, no sabemos si fue el total o en partes. Nosotros como empleados no sabemos por qué se depositó en esas cuentas si hay desconfianza del propio Gobierno del Estado en el manejo de los recursos por parte de las actuales autoridades municipales”, planteó.Moreno refirió que la propia Fiscalía General del Estado abrió dos carpetas de investigación contra cuatro funcionarios municipales, entre ellos el alcalde Luis Marcelo López Ruiz.Los trabajadores se mostraron molestos y externaron desconfiar también del Gobierno estatal que incumplió el compromiso de buscar una cuenta bancaria distinta, para evitar que el alcalde, el alcalde suplente y la tesorera tengan acceso a esos recursos, aunque dijeron entender que no existe otra manera de hacer transferencias bancarias.

