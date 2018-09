En ocho años, la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo ha podido enviar a tribunales el 13 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio doloso en Chihuahua, revelan datos oficiales.De 16 mil 374 carpetas de investigación abiertas entre enero de 2010 y julio del año en curso, sólo 2 mil 171 pasaron por esa etapa, informó la FGE a El Diario mediante la solicitud de transparencia número 090192018.Esto significa que en casi 9 de cada 10 casos, los homicidios dolosos que dieron lugar a las carpetas ni siquiera superaron la fase de investigación.La judicialización es la etapa donde el Ministerio Público pone a disposición de un juez a los presuntos responsables de un hecho delictivo. (Fernando Aguilar)El número de carpetas judicializadas en 2010 fue de 178, mientras que 221 en 2011, 163 en 2012, 95 en 2013, 439 en 2014, 307 en 2015, 399 en 2016, 232 en 2017 y 137 en 2018, indican los datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) Chihuahua.La información estadística permite advertir que en 2017, de mil 578 carpetas, sólo 232 fueron judicializadas, lo que equivale al 15 por ciento.El número de carpetas judicializadas no necesariamente equivale a la cantidad de casos resueltos, pues esta cifra incluye investigación judicializada vinculada a proceso, sentencias condenatorias y absolutorias, sobreseimientos y suspensiones de proceso.“Esto, ya que en su momento las carpetas de investigación pasaron por la etapa de judicialización”, aclara la Fiscalía.Mario Espinoza Simental, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, considera que estos porcentajes son muy bajos.“Sobre todo, si partimos de que cuando dan los informes oficiales, estos porcentajes los maquillan y nos hablan siempre de cantidades superiores, cuando en realidad los porcentajes que tienen de éxito en investigación son mínimos”, dijo.Desde la perspectiva de Espinoza Simental, esta situación obedece a la mala integración de las carpetas de investigación y, también, dijo, a las malas prácticas de la Policía preventiva municipal, que lleva a cabo funciones de investigación que no le corresponden.El bajo porcentaje de judicialización de los homicidios dolosos sucede en un contexto donde, según datos oficiales, el 85 por ciento de los asesinatos de 2018 ocurridos sólo en Ciudad Juárez se han quedado impunes.En los primeros seis meses del año en curso se registraron 538 homicidios en esta ciudad y sólo 82 presuntos responsables fueron detenidos y presentados ante un Tribunal de Control.El Diario intentó comunicarse con Carlos Huerta Muñoz, portavoz de la FGE en el estado, pero, hasta el cierre de esta edición, el funcionario no había atendido la solicitud de entrevista telefónica.

