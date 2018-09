Chihuahua.- Casos de niños adictos a alguna droga se han convertido en una realidad en Chihuahua, tan sólo en 2017 el Centro de Integración Juvenil atendió a un total de 35 niños que no rebasaban los 12 años, algunos con tan sólo 8 años ya eran consumidores de inhalantes o mariguana. Esta cifra representa el cinco por ciento del total de casos que atendió el CIJ el año pasado, no obstante se ha registrado que el consumo se inicia cada vez en edades más tempranas, explicó el director del CIJ en Chihuahua, Ramiro Velez Sagarnaga.A pesar de que se trata de una problemática que no alcanza cifras alarmantes, Velez no desestimó la existencia de estos casos que suponen una alerta para prestar atención a la evolución del consumo de drogas en un contexto de infancia.“Aunque son los menos de los casos no se puede minimizar. Aquí tuvimos un caso de un menor consumidor de inhalables, un niño en condición de calle, indígena. Desgraciadamente la edad de inicio si ha venido disminuyendo, pero los casos que llegan a tratamiento son entre 13 y 15 años de edad. Sin embargo dada la disminución en la edad de inicio, tenemos que estar alertas”, detalló.Explicó que el grueso de los casos estuvo en el consumo de drogas legales como tabaco o alcohol, sin embargo llama la atención la introducción de mariguana e inhalantes como drogas ilegales que se posicionaron también en el uso entre infantes, mismas que abren las puertas a las llamadas drogas “duras” desde entrada la adolescencia, por lo que es importante que desde que el menor prueba una de ellas de manera experimental reciba la atención necesaria.“Mientras a más temprana edad se inician, aunque sea en el consumo experimental con alguna droga esto puede ocasionar un daño cerebral tal cual, que tendrá repercusiones en la adolescencia, en la adultez temprana como consecuencia del consumo aunque sea una vez de alguna sustancia, porque afecta la neuroquímica del cerebro. Estos niños sí deben ser tratados, y no es que no pasa nada con una ocasión que se prueben. Sin embargo, hay una disminución en cuanto a la percepción de riesgo por parte de las personas muy importante a nivel familia, en la carnita asada se les ocurre darle un trago de cerveza a los niños y con ello lo estamos sensibilizando para que en edades adultas vaya a tener problemas con las sustancias”, comentó.Aunque el problema existe, dicho rango de edad no está contemplado en estudios de tipo estadístico tales como la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ENCODAT 2016-2017, que tan sólo incluye a menores de 12 hasta los 17 años, con lo que no se tiene un registro claro del avance de esta problemática.Esther Patricia Tarango, directora del Centro para las Adicciones de la Calle a la Vida, por su parte detalló que existen situaciones aisladas donde incluso familiares adictos han incitado al menos una vez al consumo a sus hijos, muchos de ellos niños, siendo así que incluso narró el caso de un menor, de la colonia Insurgentes, que presentó una sobredosis de heroína.“Alrededor del mes de mayo aquí vino una niña de ocho años con sobredosis de heroína. Ellos iban al hospital, se detuvieron aquí donde estaba la doctora, entonces pudo revivirla y reanimarla. Yo no tuve porque haberla recibido por tratarse de una menor, pero era una situación de urgencia, por lo que luego la canalizamos al hospital”, narró y añadió que fue la hermana de la menor quien tiene una adicción, por lo que en el trance de la droga inyectó a su hermanita, a quien ya había dado de fumar marihuana.La directora del citado Centro de Desintoxicación señaló que este tipo de espacios no aceptan a menores de edad, siendo el CIJ la opción para ellos, no obstante los mismos deben hacerse acompañar de un adulto, por lo que indicó que si sus familiares son consumidores los niños son más vulnerables o es más difícil que se acerquen a un tratamiento.Por ello es que en el Centro de Integración Juvenil la atención es ambulatoria y a cada caso se asigna un tratamiento especializado donde además se trabaja con la familia y el entorno del menor. Para ellos no se recomienda una estadía o internación como la que realizan los centros de desintoxicación para adultos que son en muchas ocasiones contraproducentes para los infantes.Los servicios del Centro de Integración Juvenil están a disposición de sociedad en general para el tratamiento de adicciones en personas de todas las edades y se especializan en niños y jóvenes, en la ciudad de Chihuahua se encuentran ubicados en la calle Ojinaga y calle 10ª.