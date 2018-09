Los cuatro diputados de Encuentro Social (ES) en el Congreso estatal permanecerán bajo la figura “sin partido” una vez que se declare totalmente extinto el instituto político al que pertenecen.“Así se van a quedar, agrupados como institución”, subrayó el presidente del Comité Estatal del PES, Edilberto Royval Sosa, quien dijo que no se suman a la fracción parlamentaria de Morena ni a ninguna otra.Junto con el PES, el único diputado local que tiene el Partido Nueva Alianza (PANAL), René Frías Bencomo, dejará de pertenecer a un partido político una vez que el INE defina su desaparición.Royval Sosa dijo que seguirán votando asuntos en tribuna con independencia, aunque con el respaldo a la bancada morenista, principalmente en las propuestas del proyecto alternativo de nación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua señala que los diputados sin partido no pueden acceder a las prerrogativas que a las que tienen derecho sus compañeros que pertenecen a alguna fracción parlamentaria.El INE precisó que la resolución emitida el lunes contempla que, en las próximas 72 horas, los partidos políticos involucrados presenten los alegatos o los elementos que estimen pertinentes, contra la sentencia.Los mismos serán valorados para poder sesionar en una segunda ocasión como Junta General Ejecutiva y presentar la resolución definitiva en la próxima sesión del Consejo General del INE, se informó.“Notros vamos a tomar el tiempo de ley para refutar la decisión, estamos convencidos que los votos que necesitamos están en las urnas, en esas impugnaciones que hicimos”, dijo todavía ayer Royval Sosa.“Los congresos ya están registrados seguiremos agrupados como una institución que somos… Pero no representa lo que verdaderamente somos porque creemos que Encuentro Social representa mucho más que lo que pasó en la elección atípica por el tema de las coaliciones”.De hecho dijo que van a legislar para hacer modificaciones al sistema de coaliciones nuevo que imperó en las pasadas elecciones.

