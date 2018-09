Chihuahua— En un hecho inédito, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General Estado no han establecido hora ni día para la celebración de la audiencia de modificación de medida cautelar a favor del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ordenada por el Primer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa.Fuentes extraoficiales de ambas instituciones revelaron que desde el pasado lunes llegó la notificación, pero cuentan con tres días hábiles para la celebración de la misma, la cual podría ser hoy.En anteriores casos una resolución del Poder Judicial en ese sentido movilizaba a la realización inmediata de la diligencia.La resolución del Primer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa obliga al juez de control a imponer a Gutiérrez Gutiérrez una medida cautelar diversa a la prisión, por lo que podría ser una garantía económica, o incluso portar un brazalete electrónico como lo usa el también procesado Eduardo Esperón y/o acudir periódicamente a firmar ante la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.Con relación al sobreseimiento de la causa penal por el presunto desvío de 250 millones de pesos, que fue absolutoria a favor de Alejandro Gutiérrez, hasta ayer las autoridades estatales no confirmaban la interposición de algún recurso de apelación.Como se informó, el viernes pasado consideró el juez federal Marco Antonio Fuerte que la Fiscalía de Chihuahua no acreditó con suficientes pruebas el supuesto desvío multimillonario y sólo se basó en declaraciones de “testigos protegidos”, entre ellos, del exsecretario de Hacienda Jaime Ramón Herrera Corral.

