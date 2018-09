Genera 'La Coneja' choque en el Congreso

Chihuahua— El caso del priista Alejandro Gutiérrez “La Coneja”, detenido por el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos estatales a las arcas del PRI, generó ayer un desencuentro entre diputados del PAN y PRI en la primera sesión ordinaria de la legislatura actual.Acción Nacional pretendía aprobar un acuerdo para solicitar la investigación de elementos federales tras el desistimiento del caso y con ello dar luz verde a la posible liberación de Gutiérrez, encerrado desde diciembre del 2017 en el Cereso número 1 del estado de Chihuahua.El documento lo leyó la diputada Georgina Bujanda; sin embargo, el coordinador de la bancada, Fernando Álvarez, pidió analizar el planteamiento con los demás partidos políticos y evitar su votación.“Solicitamos enviar el asunto a la Junta de Coordinación Política para su real entendimiento y definición. Que ahí se valore para tratar de sumar a las bancadas a este punto de acuerdo, porque es importante que este Congreso defina bien si va a combatir la corrupción o no. Es un caso emblemático de lo que no queremos que ocurra ni vuelva a ocurrir”, expresó Álvarez.“El PAN se rajó”, consideró Omar Bazán, dirigente estatal del PRI y diputado local por ese mismo partido, quien ya tenía listo un posicionamiento para votar en contra de la solicitud. La petición se turnó a la Junta de Coordinación Política, organismo aún no instalado.Al conocer el desistimiento panista por votar el asunto, Bazán aprovechó el uso de la tribuna y dijo que la legislatura entrante tiene retos importantes ante la elección en la pasada de un auditor “a modo y a capricho del gobernador para permitir corruptelas en el Gobierno del Estado”.Dijo que el Legislativo debe defender su autonomía y no estar asumiendo los temas que tiene el Ejecutivo. La solicitud planteada por el PAN se dio a la par de que el gobernador Javier Corral Jurado condenó a nivel nacional la estrategia de PGR para desistirse del caso de Gutiérrez.A nombre de Morena, el diputado Benjamín Carrera coincidió en que el exhorto pretendido por Acción Nacional debe valorarse por todas las fracciones parlamentarias, ante el trasfondo político del caso.

