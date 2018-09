En medio de la crisis por la desbandada de militantes a Morena y los resultados electorales de julio, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) alista la renovación de sus dirigencias, particularmente la de Juárez en donde quedaron fuera del Ayuntamiento y la del estado, que no consiguió ganar un solo escaño en el legislativo.El Sol Azteca está elaborando las convocatorias y será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de organizar y vigilar el proceso interno para las elecciones de dirigentes que se realizarán en noviembre próximo, de acuerdo con los estatutos. Con 27 mil 402 militantes en Chihuahua, el Comité Directivo Estatal del PRD que está bajo la tutela de Pavel Aguilar, quien entregará la batuta, es el séptimo de los 32 estados del país con menor número de afiliación.En las últimas elecciones, el instituto político ganó las presidencias en cinco municipios, pero en general, no logró pasar el umbral del tres por ciento de la votación válida emitida en ninguna de las elecciones de síndico, ayuntamientos y diputaciones locales, en las que obtuvo porcentajes de 2.6, 2.2 y 2.3 por ciento, respectivamente.“Estamos lamiendo las heridas todavía, porque a nivel local no nos fue muy bien”, dijo Ernesto Lozano, quien asumió la presidencia interina del partido a nivel local en mayo pasado, después de que el exlíder Candelario López anunciara en plena campaña su apoyo a Morena.Lozano expresó su interés por extender su liderazgo hasta 2021. Lo hace con posturas contra el aborto y la legalización de la mariguana, cuyas ideologías están basadas en el catolicismo, indicó.“Sí me gustaría participar para continuar con la dirigencia”, dijo. Agregó que dentro del partido hay corrientes con muchas expresiones, y él viene de una corriente de la iglesia católica.“Hay expresiones de grupos pero no todo el PRD está de acuerdo, por ejemplo, con la aprobación para la legalización del aborto y la mariguana. Creo que eso abriría un debate en el partido”, añadió el perredista.Dijo que una de las tareas del partido es trabajar en la creación de comités de bases en toda la ciudad, pues de hecho no tienen ninguno.La propuesta es abrir por lo menos 70, en las zonas en las que el PRD obtuvo más votos en las elecciones de julio. (Javier Olmos)

